«Единая Россия»: по программе социальной догазификации к газу подключают соцобъекты

«Год назад глава государства поручил включить в эту программу (социальной догазификации — прим. ред.) школы, детские сады, поликлиники, больницы, ФАПы. Были собраны потребности с регионов. Общий потенциал программы — 3 тысячи объектов. Сегодня мы запустим газ на шести объектах. Это здание врача общей практики и амбулатории в Краснодарском крае, фельдшерско-акушерские пункты в Оренбурге, Адыгее и Татарстане, школы в Курской и Саратовской областях», — сообщил Андрей Турчак.