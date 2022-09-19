Число пострадавших при утечке аммиака на новосибирском заводе увеличилось до четырех

Утечка опасного вещества произошла во время обслуживания системы охлаждения на втором этаже. Ее сразу же ликвидировали сотрудники предприятия. Около 300 человек эвакуировались из завода самостоятельно.
В МЧС заявляли о трех пострадавших – у них легкое отравление. Однако их не госпитализировали, а лишь оказали помощь. В Минздраве заявили о еще одном пострадавшем сотруднике – он находится в больнице.
Добавим, что выброс аммиака, который произошел на хладокомбинате, мог привести к тяжелым последствиям, в том числе и к гибели людей. Что нужно сделать при выбросе аммиака - ответила кандидат химических наук.