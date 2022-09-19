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Число пострадавших при утечке аммиака на новосибирском заводе увеличилось до четырех

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
Внутри Новосибирского хладокомбината 19 сентября произошла утечка аммиака. Сообщалось о трех пострадавших, однако их количество увеличилось, о чем сообщили в Минздраве региона.

Утечка опасного вещества произошла во время обслуживания системы охлаждения на втором этаже. Ее сразу же ликвидировали сотрудники предприятия. Около 300 человек эвакуировались из завода самостоятельно.

В МЧС заявляли о трех пострадавших – у них легкое отравление. Однако их не госпитализировали, а лишь оказали помощь. В Минздраве заявили о еще одном пострадавшем сотруднике – он находится в больнице.

Добавим, что выброс аммиака, который произошел на хладокомбинате, мог привести к тяжелым последствиям, в том числе и к гибели людей. Что нужно сделать при выбросе аммиака - ответила кандидат химических наук

#Эмилия Каплунская#Общество#Происшествия#Город#Утечка аммиака в Новосибирске#Новосибирск#2022
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