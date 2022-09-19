Хоть утечку и предотвратили, но последствия инцидента все же продолжают устранять. В настоящий момент на территорию завода запрещен вход третьих лиц. Ранее стало известно, что три человека попали в больницу с легким отравлением. Однако Казаков заявил, что их уже отпустили домой.