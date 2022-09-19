atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стала известна причина утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске

Сегодня, 08:18
Фото: 1MI
На втором этаже здания хладокомбината в Новосибирске 19 сентября произошла утечка аммиака. Последствия ЧП уже ликвидировали, а также озвучена причина произошедшего.

Представитель компании, которая обслуживает предприятие Вадим Казаков заявил, что причиной утечки стала система охлаждения.

«Было обслуживание системы охлаждения, и произошла небольшая утечка аммиака», - цитирует специалиста РЕН ТВ.

Хоть утечку и предотвратили, но последствия инцидента все же продолжают устранять. В настоящий момент на территорию завода запрещен вход третьих лиц. Ранее стало известно, что три человека попали в больницу с легким отравлением. Однако Казаков заявил, что их уже отпустили домой.

«Пострадавших у нас нет, вопреки тому, что пишут в соцсетях. Что восемь человек госпитализировано – такого нет. На территории работает развернутая медслужба. Лица, которые считали, что им стало плохо, обратились, их осмотрели и отпустили без госпитализации», – уточнил представитель компании.

Напомним, что из хладокомбината эвакуировались 300 человек. До момента приезда МЧС, сотрудники завода самостоятельно ликвидировали последствия утечки. Они перекрыли трубопровод с опасным веществом. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Утечка аммиака в Новосибирске
Подпишитесь
В Татарском районе сгорели посевы – за это арестованы чеченские рэкетиры
Сегодня, 14:50
Пенсионер выжил в гиблом лесу под Новосибирском на одних ягодах: подробности поиска
Сегодня, 14:21
Губернатор НСО раскритиковал глав районов за свинарник у строительных объектов
Сегодня, 11:56
Чудовище озера Чаны под Новосибирском: доисторический ящер или современный мутант?
16 сентября, 14:25
Девушка осталась без ресниц после салона красоты в Новосибирске
Вчера, 14:47
Аммиак и кислота: ЧП с какими химикатами угрожали новосибирцам в 2022 году
Сегодня, 14:01