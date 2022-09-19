Представитель компании, которая обслуживает предприятие Вадим Казаков заявил, что причиной утечки стала система охлаждения.
«Было обслуживание системы охлаждения, и произошла небольшая утечка аммиака», - цитирует специалиста РЕН ТВ.
Хоть утечку и предотвратили, но последствия инцидента все же продолжают устранять. В настоящий момент на территорию завода запрещен вход третьих лиц. Ранее стало известно, что три человека попали в больницу с легким отравлением. Однако Казаков заявил, что их уже отпустили домой.
«Пострадавших у нас нет, вопреки тому, что пишут в соцсетях. Что восемь человек госпитализировано – такого нет. На территории работает развернутая медслужба. Лица, которые считали, что им стало плохо, обратились, их осмотрели и отпустили без госпитализации», – уточнил представитель компании.
Напомним, что из хладокомбината эвакуировались 300 человек. До момента приезда МЧС, сотрудники завода самостоятельно ликвидировали последствия утечки. Они перекрыли трубопровод с опасным веществом.