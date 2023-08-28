В 2023 году МУП «САХ» приобрело 39 автомобилей для перевозки ТКО

Есть в автопарке МУП «САХ» и более вместительная техника — это КамАЗы МК 4445-08 и Mercedes AROCS 3336. За один раз эти машины способны перевезти 123 м³ и 168 м³ ТКО. Чаще всего эта техника используется в Кировском, Октябрьском, Первомайском районах Новосибирска и в Новосибирском районе области.