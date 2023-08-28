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Регоператор по вывозу ТКО в Новосибирске МУП "САХ" в августе приобрело 7 новых автомобилей.

В 2023 году МУП «САХ» приобрело 39 автомобилей для перевозки ТКО

28 августа 2023, 07:52
Фото: Пресс-служба МУП "САХ"
Регоператор по вывозу ТКО в Новосибирске МУП "САХ" в августе приобрело 7 новых автомобилей.
в августе автопарк МУП «САХ» пополнили семь новых мусоровозов, всего в течение года предприятие приобрело 39 машин для транспортировки ТКО.

Все приобретенные машины разные, каждая выбиралась специально под определенную задачу. Например КамАЗы «Компасы» приобретены для вывоза ТКО из районов с узкими проездами и плотной застройкой, где высока вероятность, что проезды могут быть сужены из-за плотной парковки машин. Эти машины планируется использовать преимущественно в Центральном и Железнодорожном районах Новосибирска.

Регоператор по вывозу ТКО в Новосибирске МУП "САХ" в августе приобрело 7 новых автомобилей.Регоператор по вывозу ТКО в Новосибирске МУП "САХ" в августе приобрело 7 новых автомобилей.
Регоператор по вывозу ТКО в Новосибирске МУП "САХ" в августе приобрело 7 новых автомобилей.
Фото: Пресс-служба МУП "САХ"

Для районов и площадок с большим объемом ТКО приобретались МАЗы на базе 3-осного шасси с задней загрузкой. Они не настолько маневренные, но кузов МАЗа вмещает в два раза больше груза, чем КаМАЗа «Компас» — чуть более 100 м³ ТКО.

Есть в автопарке МУП «САХ» и более вместительная техника — это КамАЗы МК 4445-08 и Mercedes AROCS 3336. За один раз эти машины способны перевезти 123 м³ и 168 м³ ТКО. Чаще всего эта техника используется в Кировском, Октябрьском, Первомайском районах Новосибирска и в Новосибирском районе области.

Регоператор по вывозу ТКО в Новосибирске МУП "САХ" в августе приобрело 7 новых автомобилей.Регоператор по вывозу ТКО в Новосибирске МУП "САХ" в августе приобрело 7 новых автомобилей.
Регоператор по вывозу ТКО в Новосибирске МУП "САХ" в августе приобрело 7 новых автомобилей.
Фото: Пресс-служба МУП "САХ"

МУП «САХ» не имеет просроченной задолженности перед операторами по перевозке ТКО и операторами по размещению ТКО, что позволило не только произвести ремонт техники, но и приобрести новую, обновив парк мусоровозов.

Регоператор по вывозу ТКО в Новосибирске МУП "САХ" в августе приобрело 7 новых автомобилей.Регоператор по вывозу ТКО в Новосибирске МУП "САХ" в августе приобрело 7 новых автомобилей.
Регоператор по вывозу ТКО в Новосибирске МУП "САХ" в августе приобрело 7 новых автомобилей.
Фото: Пресс-служба МУП "САХ"

За два последних летних месяца подрядными организациями было приобретено 10 новых мусоровозов. В середине августа к работе в Баганском и Карасукском районах приступило три новых МАЗа — 590425-012. Новые мусоровозы, работающие на Карасукском объединенном участке, легко узнать по яркому зеленому цвету.

В связи с увеличением количества спецтехники и маршрутов региональному оператору для работы в городе Новосибирске требуются водители мусоровозов. Обращаться можно по телефону 8-952-947-07-91, менеджер по персоналу Светлана.

Открытые вакансии размещены на сайте регионального оператора мупсах.рф в разделе «О компании» — «Вакансии».

У регоператора МУП «САХ» сменился адрес приема — куда обращаться с 10 августа?
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В августе у МУП «САХ» новый адрес приема по разным вопросам — куда обращаться, читайте в материале Атас.Инфо.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Мусорная концессия#Регоператор#Ольга Храмушкина
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