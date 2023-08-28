В 2023 году МУП «САХ» приобрело 39 автомобилей для перевозки ТКО

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Все приобретенные машины разные, каждая выбиралась специально под определенную задачу. Например КамАЗы «Компасы» приобретены для вывоза ТКО из районов с узкими проездами и плотной застройкой, где высока вероятность, что проезды могут быть сужены из-за плотной парковки машин. Эти машины планируется использовать преимущественно в Центральном и Железнодорожном районах Новосибирска.
Для районов и площадок с большим объемом ТКО приобретались МАЗы на базе 3-осного шасси с задней загрузкой. Они не настолько маневренные, но кузов МАЗа вмещает в два раза больше груза, чем КаМАЗа «Компас» — чуть более 100 м³ ТКО.
Есть в автопарке МУП «САХ» и более вместительная техника — это КамАЗы МК 4445-08 и Mercedes AROCS 3336. За один раз эти машины способны перевезти 123 м³ и 168 м³ ТКО. Чаще всего эта техника используется в Кировском, Октябрьском, Первомайском районах Новосибирска и в Новосибирском районе области.
МУП «САХ» не имеет просроченной задолженности перед операторами по перевозке ТКО и операторами по размещению ТКО, что позволило не только произвести ремонт техники, но и приобрести новую, обновив парк мусоровозов.
За два последних летних месяца подрядными организациями было приобретено 10 новых мусоровозов. В середине августа к работе в Баганском и Карасукском районах приступило три новых МАЗа — 590425-012. Новые мусоровозы, работающие на Карасукском объединенном участке, легко узнать по яркому зеленому цвету.
В связи с увеличением количества спецтехники и маршрутов региональному оператору для работы в городе Новосибирске требуются водители мусоровозов. Обращаться можно по телефону 8-952-947-07-91, менеджер по персоналу Светлана.
В августе у МУП «САХ» новый адрес приема по разным вопросам — куда обращаться, читайте в материале Атас.Инфо.