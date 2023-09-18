Тли в огороде не будет, если сделать это с растениями в сентябре

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Сентябрь — это время обработки огорода против тли. Массовый налет насекомых начнется в Новосибирской области после 20 числа месяца, а пока у дачников есть время подготовиться к борьбе с вредителями.
Заметить тлю можно невооруженным взглядом. Эта мелкая мошка атакует растения, листочки и бутоны. Тля крылатая — это самка, которая откладывает яйца на следующий год. Чтобы предотвратить эту кладку, нужно тлю притравить.
«Каждый садовод должен осенью следить за своими любимыми растениями. Она любит селиться на смородину, сливу, яблоню. Эти деревья в первую очередь нужно обработать. Сейчас для обработки от тли самое безопасное время, как для человека, так и для деревьев. Люди уже должны были собрать свой излюбленный урожай и нет рисков отравиться», — рассказала агроном Людмила Шубина.
Существует механический способ уничтожения тли с листьев. Он подразумевает обработку деревьев и растений растворами, смыв личинок сильным напором воды из шланга.
Также садоводы пользуются естественным (биологическим) методом. Рядом с растениями садят другие, которые не так жалко, либо разводят, приманивают птиц на участок, которые поедают личинки вредителей.
К примеру, можно вырастить бархатцы или базилик — они источают яркий аромат, который отпугивает тлю. Также ревень — естественный пестицид. Розмарин защищает картофель и фасоль от паразитов.
Химикаты — самый эффективный метод борьбы с тлей. Многие агрономы покупают специальные средства, которые убивают вредных насекомых в огороде. Обработка начинается уже после того, как весь урожай собран.
«Покупаем специальные средства такие, как актеллик или теппеки и обрабатываем. Используем в дозировках, указанных для данного препарата. Осенью так убили мамочек тлей, ну и в раз 5–6 отложат яиц. Ранней весной стоит повторить эту процедуру. В начале роспуска листьев вылупляются первые тли из яиц, которые мамы отложили осенью. Их нужно сразу уничтожить. Порой будет достаточно двух обработок: поздней осенью и ранней весной, и мы предотвратим появления тли в огороде», — заявила Шубина.
Актелликт способен избавить сад от паутинных и почковых клещей, также колорадских жуков, белокрылки, щитовок, червецов, пилильщиков, блошек и других насекомых. Средство часто использовали для орошения зернохранилищ и больших садовых хозяйств.
Также среди таких средств агрономы выделяют карбофос. Этот препарат выпускают в виде эмульсии, гранул, порошка, таблеток. Он на раз-два справляется с насекомыми.
В инструкции к нему сказано, что он очень токсичен. Нельзя им обрабатывать цветущие плоды. Использовать стоит около 2 раз в 3 месяца. Каждый садовод увидит результат уже через 6 часов.
Еще популярностью пользуются вофатокс. Он комплексно уничтожит садовых вредителей.
Опрыскивать им растения необходимо до периода цветения, после сбора урожая. Против паразитов можно ввести раствор в почву на момент высадки.
Ампулы смешиваются с 3 кг готовой приманки — зерно, дерть. Перед фасовкой зерна необходимо настоять приманку в течение 5 часов.
Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН Ирина Андреева назвала для Atas.info самых опасных вредителей, которые поедают наш урожай. Среди них были паутинный клещ, тля, капустная моль, колорадский жук и слизни.
Специалист рассказывала, что тля питается бахчевыми, яблоневыми и капустными растениями. Также им по вкусу картофель и ягоды. Личинки и взрослые особи высасывают соки из листьев и молодых побегов. Кроме того, тли являются переносчиками вирусных болезней растений.