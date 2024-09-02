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Posted 2 сентября, 07:15

Published 2 сентября, 07:15

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

О сортах винограда Анатолий Сидорович готов рассказывать часами

150 сортов винограда выращивает пенсионер под Новосибирском — как ему это удается

2 сентября 2024, 07:15
Фото: Артем Шершнев / atas.info
О сортах винограда Анатолий Сидорович готов рассказывать часами
Энтузиаст на своем приусадебном участке разбил настоящий виноградник и рассказал, в чем секрет выращивания теплолюбивой лозы в Сибири.

Кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Сидорович всю жизнь занимался разведением малины. После окончания новосибирского сельхозинститута попал по распределению в Барабинский плодово-ягодный питомник, где работал главным агрономом. Потом перебрался в поселок Мичуринский под Бердском, где располагалась Новосибирская опытная плодово-ягодная станция. Начинал с должности бригадира, а на пенсию вышел из кресла директора.

Говорит, что никогда в голову не приходило разводить виноград. Началось все практически случайно: бывшая коллега, изучавшая возможность промышленного выращивания винограда в сибирских условиях, предложила посадить в огороде два саженца сорта «Краса Севера». И начал Анатолий Степанович ухаживать за ними из любопытства — выживут или нет.

Сейчас это уже не просто огород, а настоящая виноградная плантацияСейчас это уже не просто огород, а настоящая виноградная плантация
Сейчас это уже не просто огород, а настоящая виноградная плантацияСейчас это уже не просто огород, а настоящая виноградная плантация
Сейчас это уже не просто огород, а настоящая виноградная плантацияСейчас это уже не просто огород, а настоящая виноградная плантация
Сейчас это уже не просто огород, а настоящая виноградная плантацияСейчас это уже не просто огород, а настоящая виноградная плантация
Сейчас это уже не просто огород, а настоящая виноградная плантация
Фото: Артем Шершнев / atas.info
«Это однозначно не сибирская культура! Совершенно. Это южная культура. Виноград в переводе на русский язык — это солнечная ягода», — говорит садовод, стоя под хмурым августовским небом.

Однако первые две лозы укоренились и пошли в рост. А у Сидоровича проснулся научный интерес — какие сорта будут не просто выживать в холодном климате, но и давать обильный урожай. И превратил свой огород в опытный сельскохозяйственный полигон.

«Вот почему 150 сортов? Это болезнь широко открытых глаз. Как так — в Ростове есть виноград, а в Сибири нет. Ну вот, так и пошло. Сложно, но можно», — улыбается Анатолий Сидорович.
Гигантский кабачок вырос в огороде жительницы Новосибирской области
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Главная задача сибирского виноградаря — хорошо укрыть растения на зиму, чтобы они не вымерзли. Для этого агроном-пенсионер использует специальные траншеи и короба. Побеги высажены по краям, а осенью их укладывают внутрь, накрывая сверху утеплителем и специальной пленкой. Основное — сохранить культуру в относительном тепле до снега, плотный слой которого уже не даст погибнуть винограду от мороза. Толщина снежного покрова в 50 сантиметров надежно защищает даже от экстремального холода.

«В позапрошлом году у меня здесь, на участке, было минус 52 градуса. Одна ночь такая, а потом 46-47 градусов. И вот снег — это самое настоящее одеяло, которое спасает все», — объясняет собеседник.
Вот выглядит траншея, куда на зиму укладывают побегиВот выглядит траншея, куда на зиму укладывают побеги
Вот выглядит траншея, куда на зиму укладывают побегиВот выглядит траншея, куда на зиму укладывают побеги
Вот выглядит траншея, куда на зиму укладывают побеги
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Справится в одиночку с огромным хозяйством уже сложно, помогает сын Вячеслав. Обычно в сезон в огороде собирают 800-900 килограммов ягоды. Но этот год выдался неудачным — заморозки в конце мая подпортили планы садоводов. Так что мало сохранить плантацию зимой, важно еще не открыть ее раньше времени.

А вот вода не является определяющим фактором. Анатолий Сидорович специально поливает свои посадки только один раз, на зиму.

Один из любимых сортов садовода — «Розовый супер». Он дает обильные гроздья и отлично подходит как для изготовления вина. «Кишмиш запорожский», «Пуро», «Королек», «Сфинкс», «Надежда Баксайская» — о своей коллекции разнообразных видов пенсионер готов рассказывать часами.

Трудно поверить, что это разнообразие ягод растет в сибирском огородеТрудно поверить, что это разнообразие ягод растет в сибирском огороде
Трудно поверить, что это разнообразие ягод растет в сибирском огороде
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Какие-то виды винограда собирают уже в конце августа, но основной урожай ждут к середине сентября. Из этих ягод можно делать вино. Однако полностью созревают не все сорта — такие идут в переработку, то есть, на изготовление компотов или кваса. Часть ягод энтузиасты сушат, часть замораживают.

Из сибирского винограда можно сделать десятки разновидностей заготовокИз сибирского винограда можно сделать десятки разновидностей заготовок
Из сибирского винограда можно сделать десятки разновидностей заготовокИз сибирского винограда можно сделать десятки разновидностей заготовок
Из сибирского винограда можно сделать десятки разновидностей заготовокИз сибирского винограда можно сделать десятки разновидностей заготовок
Из сибирского винограда можно сделать десятки разновидностей заготовок
Фото: Артем Шершенв / atas.info
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А рядом с домом стоят ровные ряды небольших саженцев.

«Мы же популяризируем виноград в Сибири, поэтому и распространяем саженцы. Без этого никак, — говорит Анатолий Сидорович. — Я написал книгу по выращиванию, и люди активно интересуются, поэтому и выращиваем саженцы, чтобы каждый мог посадить у себя в огороде и попробовать. Хоть это и непросто, конечно».
Виноградарь готов делиться своими секретами со всеми желающимиВиноградарь готов делиться своими секретами со всеми желающими
Виноградарь готов делиться своими секретами со всеми желающимиВиноградарь готов делиться своими секретами со всеми желающими
Виноградарь готов делиться своими секретами со всеми желающими
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Интересы Анатолия Сидоровича не ограничиваются одним только виноградом. В огороде можно встретить гигантские огурцы и яблоневое дерево, которое плодоносит сразу восемью сортами яблок. Отдельная гордость — ежевичные кусты с такими огромными ягодами, что даже не верится, как такое вообще возможно. А недавно увлекся разведением улиток. Буду, говорит, в рестораны, на радость гурманам поставлять.

С трудом верится, что это ежевикаС трудом верится, что это ежевика
С трудом верится, что это ежевикаС трудом верится, что это ежевика
С трудом верится, что это ежевика
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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#Артем Шершнев#Новосибирск#Новосибирская область#Огород#Садоводство#Виноград#Ягоды
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