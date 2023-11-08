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Published Сегодня, 07:39

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Демонстрация в День Октябрьской революции прошла в Новосибирске

Опыт СССР актуален: как новосибирцы отпраздновали день рождения Октябрьской революции

8 ноября 2023, 07:39
Фото: Артем Васильев / atas.info
Демонстрация в День Октябрьской революции прошла в Новосибирске

Демонстрация в честь годовщины Октябрьской революции прошла в Новосибирске

7 ноября новосибирские коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом и шествием. Чем хороша революция, как связаны СВО и СССР и что случилось с российской армией по мнению коммунистов — в фоторепортаже Atas.Info.

Участники октябрьской демонстрации собираются к 17:00 у бюста Ивана Крылова.

Колонна демонстрантов прошла по Красному проспектуКолонна демонстрантов прошла по Красному проспекту
Колонна демонстрантов прошла по Красному проспекту
Фото: Артем Васильев / atas.info

Они по-дружески общаются, разворачивают транспаранты и отправляются в сторону площади Ленина.

Демонстранты были с красными флагамиДемонстранты были с красными флагами
Демонстранты были с красными флагами
Фото: Артем Васильев / atas.info

В демонстрации принимали участие не только выходцы из СССР, но и молодое поколение.

На демонстрации можно было заметить людей в панковской одеждеНа демонстрации можно было заметить людей в панковской одежде
На демонстрации можно было заметить людей в панковской одежде
Фото: Артем Васильев / atas.info

Отстающих внутри колонны подгоняет через мегафон мужчина в камуфляже с красной повязкой КПРФ.

В демонстрации приняли участие больше сотни человекВ демонстрации приняли участие больше сотни человек
В демонстрации приняли участие больше сотни человек
Фото: Артем Васильев / atas.info

«Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», — кричат хором молодые демонстранты.

Красный — главный цвет революцииКрасный — главный цвет революции
Красный — главный цвет революции
Фото: Артем Васильев / atas.info

«Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй», — поддерживает молодежь стихами Маяковского активист постарше.

Многие вышли со знаменамиМногие вышли со знаменами
Многие вышли со знаменами
Фото: Артем Васильев / atas.info

Открыл митинг ведущий, секретарь обкома и заместитель председателя комитета по аграрной политике регионального Заксобрания Роман Яковлев. Он говорит, что следствие революции — это «возможность получить бесплатное образование», «возможность на труд», «возможность качественного здравоохранения», «возможность получить социальные блага и быть нужными государству».

Бывший кандидат на губернаторских выборах Новосибирской области утверждает, что «великие достижения и победы ковались в социалистический период великой державы». В число достижений Яковлев записывает победу в Великой отечественной войне, покорение космоса, укрепление обороны страны, создание красной армии и советскую науку. Также выступающий требует вернуть статус государственного праздника 7-му ноября.

Колонна шла к площади ЛенинаКолонна шла к площади Ленина
Колонна шла к площади Ленина
Фото: Артем Васильев / atas.info

Вторым выступает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он говорит, что «по планам Ленина и под руководством Сталина была построена могучая держава, которая решала вопросы мирового масштаба». Во время того, как мэр перечислял успехи Советского союза, у него отключился микрофон.

«Это западные санкции, в ходе которых западная аппаратура отказывается работать на наших митингах», — шутит Локоть. Мэр проводит исторические параллели между СССР и современной Россией и говорит, что социалистический опыт как никогда актуален в нынешних обстоятельствах.

Присмотритесь ко всем красным лозунгамПрисмотритесь ко всем красным лозунгам
Присмотритесь ко всем красным лозунгам
Фото: Артем Васильев / atas.info

На митинге были не только социалистические лозунги.

Также с мегафоном выступали первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ Олег Волобуев, руководитель регионального отделения ВЖС «Надежда России» Оксана Корякина, комсомольцы Виталий Саликов и Константин Алексеенко и заместитель председателя заксобрания Владимир Карпов.

Демонстрация закончилась поздно вечеромДемонстрация закончилась поздно вечером
Демонстрация закончилась поздно вечером
Фото: Артем Васильев / atas.info

На повестке спикеров — специальная военная операция. Например, в контексте сравнения ВС РФ и красной армии не в пользу первой. Олег Волобуев говорит, что последние 30 комплекс ВПК разрушали.

«Мощной Россия станет, если вернется к социалистическому укладу», — говорит секретарь райкома. Или СВО осмыслялась в отношении борьбы с западным империализмом.

Молодежь принимала активное участие в демонстрацииМолодежь принимала активное участие в демонстрации
Молодежь принимала активное участие в демонстрации
Фото: Артем Васильев / atas.info

Новобранцам вручают партийные билеты прямо на митинге. В сумерках он завершается принятием резолюции с участниками демонстрации.

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