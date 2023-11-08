Опыт СССР актуален: как новосибирцы отпраздновали день рождения Октябрьской революции

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Участники октябрьской демонстрации собираются к 17:00 у бюста Ивана Крылова.
Они по-дружески общаются, разворачивают транспаранты и отправляются в сторону площади Ленина.
В демонстрации принимали участие не только выходцы из СССР, но и молодое поколение.
Отстающих внутри колонны подгоняет через мегафон мужчина в камуфляже с красной повязкой КПРФ.
«Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить», — кричат хором молодые демонстранты.
«Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй», — поддерживает молодежь стихами Маяковского активист постарше.
Открыл митинг ведущий, секретарь обкома и заместитель председателя комитета по аграрной политике регионального Заксобрания Роман Яковлев. Он говорит, что следствие революции — это «возможность получить бесплатное образование», «возможность на труд», «возможность качественного здравоохранения», «возможность получить социальные блага и быть нужными государству».
Бывший кандидат на губернаторских выборах Новосибирской области утверждает, что «великие достижения и победы ковались в социалистический период великой державы». В число достижений Яковлев записывает победу в Великой отечественной войне, покорение космоса, укрепление обороны страны, создание красной армии и советскую науку. Также выступающий требует вернуть статус государственного праздника 7-му ноября.
Вторым выступает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он говорит, что «по планам Ленина и под руководством Сталина была построена могучая держава, которая решала вопросы мирового масштаба». Во время того, как мэр перечислял успехи Советского союза, у него отключился микрофон.
«Это западные санкции, в ходе которых западная аппаратура отказывается работать на наших митингах», — шутит Локоть. Мэр проводит исторические параллели между СССР и современной Россией и говорит, что социалистический опыт как никогда актуален в нынешних обстоятельствах.
На митинге были не только социалистические лозунги.
Также с мегафоном выступали первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ Олег Волобуев, руководитель регионального отделения ВЖС «Надежда России» Оксана Корякина, комсомольцы Виталий Саликов и Константин Алексеенко и заместитель председателя заксобрания Владимир Карпов.
На повестке спикеров — специальная военная операция. Например, в контексте сравнения ВС РФ и красной армии не в пользу первой. Олег Волобуев говорит, что последние 30 комплекс ВПК разрушали.
«Мощной Россия станет, если вернется к социалистическому укладу», — говорит секретарь райкома. Или СВО осмыслялась в отношении борьбы с западным империализмом.
Новобранцам вручают партийные билеты прямо на митинге. В сумерках он завершается принятием резолюции с участниками демонстрации.