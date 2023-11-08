Опыт СССР актуален: как новосибирцы отпраздновали день рождения Октябрьской революции

Вторым выступает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он говорит, что «по планам Ленина и под руководством Сталина была построена могучая держава, которая решала вопросы мирового масштаба». Во время того, как мэр перечислял успехи Советского союза, у него отключился микрофон.