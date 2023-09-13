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Партию коммунистов обвинили в связи с США

Партию КПРФ обвиняют новосибирцы в соцсетях в работе на США — правда или фейк?

13 сентября 2023, 08:27
Фото: 1MI
Партию коммунистов обвинили в связи с США
Партия КПРФ зарегистрирована в США и действует под юрисдикцией Соединенных Штатов — такое сообщение стремительно распространяется в соцсетях. Эта информация была проверена нашим изданием.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В социальных сетях появилась информация о том, что КПРФ зарегистрирована в США и работает под юрисдикцией этой страны.

«КПРФ зарегистрирована в США. Это для фанатов этой фуфлыжной партии справка. Протрите глаза, долбоящеры!». Данная информация размещена в разных группах, пабликах и сообществах, в том числе от жителей Томска и Новосибирска. Однако это сообщение является фейком.
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На самом деле, КПРФ зарегистрирована в России, это указано на сайте Министерства юстиции РФ. Партия возникла в России в 1993 году, как указывается на официальном сайте партии.

Источником данной дезинформации является реестр проверенных юридических лиц Dun & Bradstreet (D&B), который выдает глобальный регистрационный номер D-U-N-S и электронный «сертификат доверия». Эта база данных включает около 250 миллионов компаний по всему миру.

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#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Соцсети#Кпрф#Эмилия Губарева#Фейк
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