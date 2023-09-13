Партию КПРФ обвиняют новосибирцы в соцсетях в работе на США — правда или фейк?

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В социальных сетях появилась информация о том, что КПРФ зарегистрирована в США и работает под юрисдикцией этой страны.
«КПРФ зарегистрирована в США. Это для фанатов этой фуфлыжной партии справка. Протрите глаза, долбоящеры!». Данная информация размещена в разных группах, пабликах и сообществах, в том числе от жителей Томска и Новосибирска. Однако это сообщение является фейком.
На самом деле, КПРФ зарегистрирована в России, это указано на сайте Министерства юстиции РФ. Партия возникла в России в 1993 году, как указывается на официальном сайте партии.
Источником данной дезинформации является реестр проверенных юридических лиц Dun & Bradstreet (D&B), который выдает глобальный регистрационный номер D-U-N-S и электронный «сертификат доверия». Эта база данных включает около 250 миллионов компаний по всему миру.