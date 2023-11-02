Раскачивают Россию изнутри: Анатолий Локоть поддержал обращение о мире между нациями

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал обращение о мире между нациями

В Новосибирске состоялась встреча с представителями религиозных конфессий и руководителями национально-культурных автономий. В его рамках было подписано соглашение о межконфессиональной и межнациональной гармонии. В мероприятии принял участие мэр Анатолий Локоть.