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В Новосибирске стремятся сохранять мир между нациями и конфессиями

Раскачивают Россию изнутри: Анатолий Локоть поддержал обращение о мире между нациями

2 ноября 2023, 07:41
Фото: Администрация города Новосибирска
В Новосибирске стремятся сохранять мир между нациями и конфессиями

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал обращение о мире между нациями

В Новосибирске состоялась встреча с представителями религиозных конфессий и руководителями национально-культурных автономий. В его рамках было подписано соглашение о межконфессиональной и межнациональной гармонии. В мероприятии принял участие мэр Анатолий Локоть.

Обращение было составлено и подписано представителями Совета глав религиозных организаций традиционных религий России города Новосибирска и Новосибирской области и Ассоциации национально-культурных автономий и национальных организаций города Новосибирска и Новосибирской области «Содружество». На встрече Анатолий Локоть особенно подчеркнул необходимость сохранять мир в регионе.

«Сейчас делается попытка раскачать ситуацию внутри России. Через социальные сети распространяется дезинформация и призыв к противоправным действиям. Важно сохранять холодную голову и не поддаваться на провокации», — заявил Анатолий Локоть.
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К настоящему времени обращение подписано: главным раввином города Новосибирска Шнеур Залман Заклосом, муфтием Новосибирской области Салимом Шакирзяновым, заместителем председателя ассоциации «Содружество» Тофигом Гусейновым, заместителем председателя МОО «НКА народов Дагестана „ДАГ-СИБ“» Русланом Асланбековым, президентом местной азербайджанской национально-культурной автономии города Новосибирска Расимом Бабаевым, председателем РОО по Новосибирской области Молдавского национально-культурного центра «Полярная звезда» Андреем Быхановым, митрополитом Новосибирским и Бердским Никодимом и председателем ОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области» Амиром Гареевым.

Напомним, что вопрос межнациональной и межконфессиональной гармонии приобрел особую остроту после антисемитских выступлений в Дагестане 28 и 29 октября. Власти считают, что протесты местных жителей могли быть спровоцированы через Telegram-каналы.

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