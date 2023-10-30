Что произошло в Махачкале: почему толпа устроила антисемитские протесты

Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта до 6 ноября на вылет и прилет из-за проникновения неизвестных лиц. Несколько рейсов были отложены или перенаправлены в другие аэропорты. В результате беспорядков есть раненые, которые получили медицинскую помощь.