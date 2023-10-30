atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:30

Published Сегодня, 01:30

Modified Сегодня, 01:33

Updated Сегодня, 01:33

Бунт в Махачкале

Что произошло в Махачкале: почему толпа устроила антисемитские протесты

30 октября 2023, 01:30
Фото: Baza
Бунт в Махачкале

В Махачкале толпа протестующих захватила аэропорт в поисках беженцев из Израиля

Вечером 29 октября в международном аэропорту Махачкалы произошли беспорядки из-за рейса, прилетевшего из Израиля. Протестующие требовали выдворения евреев из Республики.

Конфликт в аэропорту Махачкалы

Протестующие собрались возле аэропорта и начали проверять паспорта на предмет наличия пассажиров из Израиля. Затем они прорвались в здание терминала и блокировали его. Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта до 6 ноября на вылет и прилет из-за проникновения неизвестных лиц. Несколько рейсов были отложены или перенаправлены в другие аэропорты. В результате беспорядков есть раненые, которые получили медицинскую помощь.

Бунт в аэропорту Махачкалы: что известно к этому часу о ситуации в Дагестане
Узнать подробнее

Реакция властей на бунт в аэропорту Махачкалы

После происшествия в аэропорту, израильские власти выразили обеспокоенность и призвали российские правоохранительные органы обеспечить безопасность израильских граждан и евреев. В ответ на нападение ХАМАС в Газе, Израиль продолжает свои операции. Это вызвало протестные акции в разных городах мира, включая дагестанский город Хасавюрт.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что произошедшие беспорядки были результатом провокации и фейковой информации, распространяемой экстремистскими ресурсами. Он выразил недовольство такими действиями и заверил о том, что ответственные за инцидент будут привлечены к справедливому наказанию.

Кто из известных новосибирцев переехал в Израиль — среди них дети чиновников
Узнать подробнее
Читайте также:
Туроператоры: в Израиле нет туристов из Новосибирска«Единый организм»: в еврейской общине Новосибирска готовы принять беженцев из ИзраиляТеррористы ХАМАС нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Аэропорт#Война#Эмилия Губарева#Бунт#Махачкала#Израиль#Ракетные удары по всей стране: война в Израиле 2023#Евреи#Антисемитизм#Беспорядки
Подпишитесь
С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки
Сегодня, 01:36
Рэпер и блогер из Новосибирска Дава уехал из России вместе с Ольгой Бузовой
Сегодня, 01:52
В НОВАТе новый главный дирижер — кого назначили музыкальным руководителем
Вчера, 14:02
Обнародована программа фестиваля в Шерегеше на открытие сезона 2023-24
Вчера, 10:22
Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023
27 октября, 05:40