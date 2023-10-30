Что произошло в Махачкале: почему толпа устроила антисемитские протесты

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
Modified Сегодня, 01:33
Updated Сегодня, 01:33
Протестующие собрались возле аэропорта и начали проверять паспорта на предмет наличия пассажиров из Израиля. Затем они прорвались в здание терминала и блокировали его. Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках.
Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта до 6 ноября на вылет и прилет из-за проникновения неизвестных лиц. Несколько рейсов были отложены или перенаправлены в другие аэропорты. В результате беспорядков есть раненые, которые получили медицинскую помощь.
После происшествия в аэропорту, израильские власти выразили обеспокоенность и призвали российские правоохранительные органы обеспечить безопасность израильских граждан и евреев. В ответ на нападение ХАМАС в Газе, Израиль продолжает свои операции. Это вызвало протестные акции в разных городах мира, включая дагестанский город Хасавюрт.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что произошедшие беспорядки были результатом провокации и фейковой информации, распространяемой экстремистскими ресурсами. Он выразил недовольство такими действиями и заверил о том, что ответственные за инцидент будут привлечены к справедливому наказанию.