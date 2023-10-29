Бунт в аэропорту Махачкалы: что известно к этому часу о ситуации в Дагестане

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
Толпа собралась у аэропорта Махачкалы в шестом часу по московскому времени. Протестующие требовали выдворения евреев из Республики. В этот момент в авиагавань должен был прилететь рейс из Тель-Авива.
Перед посадкой самолёт сделал несколько кругов, но в итоге приземлился. В этот момент бунтовщики устроили погром в аэропорту. С криками «Аллах Акбар» они ворвались в здание и запугали сотрудников. Часть протестующих вырвалась на взлётно-посадочную полосу. Только в этот момент у аэропорта начали собираться силы спецназа.
В следственном комитете уже возбудили уголовное дело по статье о массовых беспорядках. На момент публикации задержаны четыре человека.
О том, как и почему начинался бунт в видео Atas.Info.