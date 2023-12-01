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Спецназ

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Декабрь 2023
Спецназ задержал банду рядом с «Сибирским Моллом» в Новосибирске
Спецназ задержал трех неизвестных новосибирцев на дороге у «Сибирского Молла»: микроавтобус с силовиками перегородил им дорогу.
1 декабря 2023, 05:53
Октябрь 2023
ВИДЕО. Бунт в аэропорту Махачкалы: что известно к этому часу о ситуации в Дагестане
Вечером 29 октября у аэропорта в Махачкале собрались сотни протестующих. Некоторые жители Дагестана выступали против прибытия рейса из Израиля в Республику.
29 октября 2023, 19:53
Спецназовец из Новосибирска стал журналистом после тяжелого ранения на СВО
Житель Новосибирска Виталий не так давно изменил свою профессию после службы в зоне СВО и получения ранений в ходе боевых действий.
25 октября 2023, 07:16
Апрель 2023
Реклама университета спецназа в Чечне появилась на билбордах в Новосибирске
Обучение в Российском университете спецназа в Чечне начали рекламировать в Новосибирске, о чем сообщили читатели Atas.info.
4 апреля 2023, 02:16
Февраль 2023
Телеведущий Соловьев отметил работу отряда "Ермак" из Новосибирска в зоне СВО
15 февраля 2023, 03:16

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