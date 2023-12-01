ВИДЕО . Бунт в аэропорту Махачкалы: что известно к этому часу о ситуации в Дагестане

Вечером 29 октября у аэропорта в Махачкале собрались сотни протестующих. Некоторые жители Дагестана выступали против прибытия рейса из Израиля в Республику.