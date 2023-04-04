Реклама университета спецназа в Чечне появилась на билбордах в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
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Updated Сегодня, 02:22
Билборд заметили на улице Кошурникова в Новосибирске. На нем была информация о наборе добровольцев.
«На плакате написано: Ты патриот? Желаешь помочь Родине? Ты можешь помочь своей стране. Готов? Приходи!» — рассказала Atas.info жительница Дзержинского района.
Как говорится на сайте университета, учреждение ведет подготовку специалистов по разным направлениям, в которые входит работа с оружием, автомобильная, парашютная и другие. Обучение в вузе стоит от 160 тысяч рублей.
Стоит отметить, что заведение открыли только в 2015 году. Инициатором стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Российский университет спецназа находится в Гудермесе. Напомним, что ранее хакеры загрузили рекламу проституток на сайт больницы.