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Реклама университета спецназа в Чечне появилась на билбордах в Новосибирске

4 апреля 2023, 02:16
Фото: ruspetsnaz.ru
Новосибирцев пригласили в университет спецназа

В Новосибирске появились реклама университета спецназа в Чечне

Обучение в Российском университете спецназа в Чечне начали рекламировать в Новосибирске, о чем сообщили читатели Atas.info.

Билборд заметили на улице Кошурникова в Новосибирске. На нем была информация о наборе добровольцев.

«На плакате написано: Ты патриот? Желаешь помочь Родине? Ты можешь помочь своей стране. Готов? Приходи!» — рассказала Atas.info жительница Дзержинского района.

Как говорится на сайте университета, учреждение ведет подготовку специалистов по разным направлениям, в которые входит работа с оружием, автомобильная, парашютная и другие. Обучение в вузе стоит от 160 тысяч рублей.

Стоит отметить, что заведение открыли только в 2015 году. Инициатором стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Российский университет спецназа находится в Гудермесе. Напомним, что ранее хакеры загрузили рекламу проституток на сайт больницы. 

В Новосибирске хакеры загрузили рекламу проституток на сайт больницы
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#Эмилия Губарева#Спецназ#Университет#Общество#Город#Образование#Спецоперация#Зона СВО#Кадыров#Новосибирск#Россия
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