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Posted 25 октября, 07:16

Published 25 октября, 07:16

Modified 25 октября, 07:18

Updated 25 октября, 07:18

Мужчина стал журналистом

Спецназовец из Новосибирска стал журналистом после тяжелого ранения на СВО

25 октября 2023, 07:16
Фото: infopro54.ru
Мужчина стал журналистом
Житель Новосибирска Виталий не так давно изменил свою профессию после службы в зоне СВО и получения ранений в ходе боевых действий.

Сибиряк описывает свою жизнь до этого момента как переполненную приказами, командировками, специальными операциями и тренировками: он 14 лет служил в армии.

Во время последних боевых действий, Виталий отправился в зону СВО. Летом 2022 года он получил серьезные ранения, которые, как он сам говорит, «лишили его ног». Теперь он передвигается на инвалидном кресле. За свою службу Виталий был награжден медалью «За Отвагу».

Когда новосибирец начал передвигаться на инвалидном кресле, он столкнулся с отсутствием инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Например, в одном из отделений СоцФонда, которое он посетил, не было ни пандуса, ни подъемника, как сообщает infopro54.

Несмотря на эти ограничения, Виталий продолжает участвовать в активном образе жизни и проводит время на рыбалке со своими друзьями. В настоящее время он поступил на факультет журналистики на бюджет, воспользовавшись льготой для военных. Пока что учебный процесс приносит ему много радости.

— Я готов ради знаний ездить с «Золотой Нивы» на занятия каждый день, мне очень нравится и интересно. На днях было учебное задание — взять интервью. Я с удовольствием встретился с главой района, и мы хорошо пообщались, ― рассказывает мужчина.
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