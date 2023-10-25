Спецназовец из Новосибирска стал журналистом после тяжелого ранения на СВО

Во время последних боевых действий, Виталий отправился в зону СВО. Летом 2022 года он получил серьезные ранения, которые, как он сам говорит, «лишили его ног». Теперь он передвигается на инвалидном кресле. За свою службу Виталий был награжден медалью «За Отвагу».