Раненый боец СВО из Новосибирска получил должность в департаменте мэрии

По словам главы города, Вадим Николаевич, известный как «Майор», ранее служил в разведке в Сватовском районе ЛНР. В декабре 2022 года, при смене позиции в Червонопоповке, он получил серьезную рану руки. Его товарищ оказал первую помощь, но им пришлось преодолеть расстояние в 800 метров до точки эвакуации под огнем — ползая. После этого боец прошел полгода реабилитации в шести различных госпиталях. Из-за полученной тяжелой травмы его признали неспособным к военной службе.