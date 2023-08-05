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Раненый боец СВО из Новосибирска получил должность в департаменте мэрии

5 августа 2023, 01:46
Фото: Телеграм-канал "Анатолий Локоть"
Мужчина служил в зоне СВО

В Новосибирске боец СВО получил должность в департаменте по соцполитике мэрии

Боец СВО Вадим Николаевич, получивший серьезную рану во время службы, занял должность в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал в своем Telegram-канале о человеке по имени Вадим Николаевич, который добровольно отправился служить в зону СВО. Сейчас он работает в департаменте по социальной политике.

По словам главы города, Вадим Николаевич, известный как «Майор», ранее служил в разведке в Сватовском районе ЛНР. В декабре 2022 года, при смене позиции в Червонопоповке, он получил серьезную рану руки. Его товарищ оказал первую помощь, но им пришлось преодолеть расстояние в 800 метров до точки эвакуации под огнем — ползая. После этого боец прошел полгода реабилитации в шести различных госпиталях. Из-за полученной тяжелой травмы его признали неспособным к военной службе.

В феврале этого года Вадим Николаевич был награжден медалью «За отвагу» указом президента, но до сих пор он не получил свою награду. Мэр Новосибирска обратился в военкомат с просьбой ускорить процесс вручения медали.

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