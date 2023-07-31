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Боец СВО из Новосибирска с позывным «Арчи» снял видеопоздравление с Днем ВДВ

31 июля 2023, 05:44
Фото: 1MI
Боец находится в зоне СВО
Боец из Новосибирска снял видеопоздравление с Днём ВДВ, исполнив фрагмент песни «Расплескалась синева».

Один из бойцов спецоперации мотострелкового полка записал видео, в котором поздравил десантников с предстоящим Днем ВДВ. В своем видео он исполнил кусочек песни «Расплескалась синева».

Это видео было опубликовано в группе правительства Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что в данный момент этот военнослужащий находится на СВО и присылает приветствия десантникам.

Видео: Новосибирская область/ВК

Напомним, что в Новосибирске готовятся к празднованию Дня ВДВ. Сообщается, что 2 августа будут отключены все фонтаны.

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#Новосибирск#Общество#Спецоперация#Участник СВО#Видео#Эмилия Губарева
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