Боец СВО из Новосибирска с позывным «Арчи» снял видеопоздравление с Днем ВДВ

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Один из бойцов спецоперации мотострелкового полка записал видео, в котором поздравил десантников с предстоящим Днем ВДВ. В своем видео он исполнил кусочек песни «Расплескалась синева».
Это видео было опубликовано в группе правительства Новосибирской области в социальной сети «ВКонтакте». Уточняется, что в данный момент этот военнослужащий находится на СВО и присылает приветствия десантникам.
Напомним, что в Новосибирске готовятся к празднованию Дня ВДВ. Сообщается, что 2 августа будут отключены все фонтаны.