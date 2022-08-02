Десантники с флагами ВДВ наводят суету в Новосибирске - машины едут по встречке

Posted 2 августа 2022, 07:42
Published 2 августа 2022, 07:42
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Например, на Горском жилмассиве в Новосибирске едва не произошла авария – десантники выехали с флагами на встречную полосу. Об этом рассказали Atas.info очевидцы.
«Все произошло около 10:00 на Горском жилмассиве со стороны улицы Блюхера. На встречную полосу выехал кроссовер Honda CR-V. Из окон у авто видны флаги ВДВ. Водитель чуть ли не врезался в несколько машин, но все обошлось»,
поделился с Atas.info свидетель.
Добавим, что в праздничный день в Новосибирске даже выключили фонтаны и слили воду. Все это нацелено на безопасность. Что еще творят бывшие десантники на День ВДВ 2 августа в Новосибирске, читайте тут.