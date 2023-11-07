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Коркой льда покрыты все тротуары в Новосибирске

«Натирайте подошвы песком», советует МЧС: в Новосибирске отчаялись победить гололед

7 ноября 2023, 03:41
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Коркой льда покрыты все тротуары в Новосибирске

МЧС выпустило рекомендации новосибирцам в гололед натирать подошвы обуви песком

МЧС выпустило рекомендации новосибирцам натирать подошвы обуви песком или клеить на них лейкопластырь. Похоже, что в чрезвычайном ведомстве не верят, что лед с городских тротуаров можно попросту убрать

Управление МЧС по Новосибирской области в официальном телеграм-канале выпустило рекомендации, как вести себя горожанам, выходя на улицу. В первую очередь, нужно подготовится, что лед с тротуаров никто не убирает и даже не посыпает их песком.

«Подготовьте малоскользящую обувь, наклейте на подошвы лейкопластырь или натрите их песком», — говорится в памятке. Передвигаться по льду следует осторожно, наступая на всю подошву и держа руки свободными.

Но падения на улицах Новосибирска неизбежны, считают в МЧС. Поэтому, чтобы свести последствия к минимуму, падая, необходимо сгруппироваться, прижать подбородок к груди и стараться рухнуть на бок. После падения не стоит торопиться вставать, нужно понять, насколько сильно пострадал организм.

В случае появления острой боли нужно звонить с мобильного телефона по номером 103 или 122.

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#Общество#Новосибирск#МЧС#Гололед#Обувь#Памятка
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