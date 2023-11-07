«Натирайте подошвы песком», советует МЧС: в Новосибирске отчаялись победить гололед

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Управление МЧС по Новосибирской области в официальном телеграм-канале выпустило рекомендации, как вести себя горожанам, выходя на улицу. В первую очередь, нужно подготовится, что лед с тротуаров никто не убирает и даже не посыпает их песком.
«Подготовьте малоскользящую обувь, наклейте на подошвы лейкопластырь или натрите их песком», — говорится в памятке. Передвигаться по льду следует осторожно, наступая на всю подошву и держа руки свободными.
Но падения на улицах Новосибирска неизбежны, считают в МЧС. Поэтому, чтобы свести последствия к минимуму, падая, необходимо сгруппироваться, прижать подбородок к груди и стараться рухнуть на бок. После падения не стоит торопиться вставать, нужно понять, насколько сильно пострадал организм.
В случае появления острой боли нужно звонить с мобильного телефона по номером 103 или 122.