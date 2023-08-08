В Новосибирске пенсионерке выплатили 300 тысяч рублей за падение на гололеде

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска удалось добиться компенсации для пожилой женщины, которая получила перелом при падении на скользком тротуаре. Проверка, проведенная надзорным ведомством весной 2023 года, выявила проблему недостаточной очистки тротуаров и дорог от снега и льда в районе.
Так, пенсионерка в возрасте 74 лет упала на скользком тротуаре на улице Челюскинцев, что привело к закрытому перелому бедренной кости. Ей потребовалось продолжительное лечение после происшествия. Прокурор подал иск в суд с требованием о взыскании морального вреда с МКУ «ДЭУ-1».
Суд удовлетворил иск прокурора. Организация должна выплатить компенсацию в пользу женщины в размере 300 тысяч рублей.