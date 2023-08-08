В Новосибирске пенсионерке выплатили 300 тысяч рублей за падение на гололеде

Так, пенсионерка в возрасте 74 лет упала на скользком тротуаре на улице Челюскинцев, что привело к закрытому перелому бедренной кости. Ей потребовалось продолжительное лечение после происшествия. Прокурор подал иск в суд с требованием о взыскании морального вреда с МКУ «ДЭУ-1».