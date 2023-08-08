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В Новосибирске пенсионерке выплатили 300 тысяч рублей за падение на гололеде

8 августа 2023, 04:04
Фото: 1MI
Женщина упала при гололеде
Прокуратура Новосибирска добилась выплаты 300 тысяч рублей пенсионерке, которая получила перелом при падении на скользком тротуаре.

Прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска удалось добиться компенсации для пожилой женщины, которая получила перелом при падении на скользком тротуаре. Проверка, проведенная надзорным ведомством весной 2023 года, выявила проблему недостаточной очистки тротуаров и дорог от снега и льда в районе.

Так, пенсионерка в возрасте 74 лет упала на скользком тротуаре на улице Челюскинцев, что привело к закрытому перелому бедренной кости. Ей потребовалось продолжительное лечение после происшествия. Прокурор подал иск в суд с требованием о взыскании морального вреда с МКУ «ДЭУ-1».

Суд удовлетворил иск прокурора. Организация должна выплатить компенсацию в пользу женщины в размере 300 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Прокуратура#Тротуар#Лед#Суд#Иск#Новосибирск#Общество#Происшествия
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