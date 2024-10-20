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Тротуар

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2024
В Новосибирске демонтировали брусчатку перед Домом Ленина
20 октября, 05:49
Ребенок провалился в канализацию, идя по тротуару в Новосибирске
Мальчик упал в колодец, наступив на крышку люка, о чем сообщается в новосибирских пабликах в соцсетях.
21 августа, 04:07
Пенсионерка упала на скользком тротуаре и обогатилась в Новосибирске
В центре Новосибирска пожилая женщина упала на скользком тротуаре и получила травму, финал развязки рассказала прокуратура.
17 мая, 02:26
Мэрия отчиталась о темпах ремонта Октябрьского моста в Новосибирске
Власти Новосибирска обещают завершить ремонт Октябрьского моста через Обь к концу года, следует из сообщения мэрии.
11 мая, 05:56
В Новосибирске вдвое выросло количество гололедных травм
19 марта, 10:49
2023
Мэр Локоть потребовал очистить от снега тротуары Новосибирска
26 декабря 2023, 02:48
Получить травму в гололед и взыскать ущерб с коммунальщиков — как получить ₽180 000
Суд обязал муниципальное учреждение выплатить жительнице Новосибирска круглую сумму в качестве компенсации за травму руки, полученную во время гололеда.
11 декабря 2023, 10:37
В Новосибирске женщина остановила автохама, пытавшегося проехать по тротуару
Женщина помешала наглому водителю иномарки нарушить ПДД. Он пытался объехать пробку по тротуару.
30 сентября 2023, 13:27
Мэр Локоть извинился перед новосибирцами за неудобства при реконструкции сквера S7
8 сентября 2023, 12:45
«Деревья погибнут»: жителей Академгородка возмутила реконструкция Морского проспекта
24 августа 2023, 04:16
В Новосибирске пенсионерке выплатили 300 тысяч рублей за падение на гололеде
Прокуратура Новосибирска добилась выплаты 300 тысяч рублей пенсионерке, которая получила перелом при падении на скользком тротуаре.
8 августа 2023, 04:04
В новосибирском Академгородке отремонтируют разбитый тротуар за 3,3 млн рублей
Ремонт тротуара планируется на проспекте Академика Лаврентьева за 3,3 миллиона рублей; поиск подрядчика уже начался — об этом свидетельствует информация с сайта госзакупок.
25 июля 2023, 02:21
В Новосибирске строители проигнорировали прокуратуру и не убрали мусор с тротуара
13 июля 2023, 09:47
Строители завалили мусором тротуар для пешеходов на площади Ленина в Новосибирске
Жители Новосибирска пожаловались на строителей, которые завалили мусором тротуар при реконструкции здания на Красном Проспекте, 26. В дело вмешалась прокуратура региона.
10 июля 2023, 10:04
В Новосибирске заменят всю тротуарную плитку у мэрии после провала машины
Тротуарная плитка около мэрии должна быть восстановлена, а на следующий год необходимо принять специальную программу по ремонту тротуаров, заявил Анатолий Локоть
27 июня 2023, 04:44
В Новосибирске хотят заставить бизнесменов мыть тротуары в центре города
20 июня 2023, 05:03
В Ленинском районе Новосибирска отремонтируют рекордное количество тротуаров
16 июня 2023, 11:05
2022
Лужами покрылись тротуары в центре Новосибирска в мороз - 28 °C
30 ноября 2022, 06:17

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