Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Прилегающие к торговым точкам и предприятиям сферы услуг в центре Новосибирска тротуары хотят обязать мыть предпринимателей. Об этом заявил в ходе аппаратного совещания мэр Анатолий Локоть. По словам главы муниципалитета, на эту мысль его натолкнула картина влажной уборки асфальта в пешеходной зоне на Красном проспекте перед одним из частных заведений. Но этот случай единичный, отметил мэр, назвав увиденное «хорошей и правильной инициативой».
«Давайте мы со всеми хозяйствующими субъектами, которые на Красном проспекте, там, где пешеходные зоны, поработаем, чтобы они не постеснялись хотя бы к Дню города помыть территории прилегающие. Ну если не с шампунем, то водой», — дал Анатолий Локоть поручение начальнику городского управления потребительского рынка Виталию Витухину.
Мэр отметил, что выделение площадок под летние веранды будет зависеть от того, как бизнес «на общегородские просьбы откликается».