Прилегающие к торговым точкам и предприятиям сферы услуг в центре Новосибирска тротуары хотят обязать мыть предпринимателей. Об этом заявил в ходе аппаратного совещания мэр Анатолий Локоть. По словам главы муниципалитета, на эту мысль его натолкнула картина влажной уборки асфальта в пешеходной зоне на Красном проспекте перед одним из частных заведений. Но этот случай единичный, отметил мэр, назвав увиденное «хорошей и правильной инициативой».