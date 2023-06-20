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В Новосибирске хотят заставить бизнесменов мыть тротуары в центре города

20 июня 2023, 05:03
Фото: atas.info
В отличие от Москвы, в Новосибирске не практикуют мытье тротуаров в центре
Мэрия хочет обязать мыть асфальт в пешеходных зонах предпринимателей, ведущих свой бизнес на Красном проспекте

Прилегающие к торговым точкам и предприятиям сферы услуг в центре Новосибирска тротуары хотят обязать мыть предпринимателей. Об этом заявил в ходе аппаратного совещания мэр Анатолий Локоть. По словам главы муниципалитета, на эту мысль его натолкнула картина влажной уборки асфальта в пешеходной зоне на Красном проспекте перед одним из частных заведений. Но этот случай единичный, отметил мэр, назвав увиденное «хорошей и правильной инициативой».

«Давайте мы со всеми хозяйствующими субъектами, которые на Красном проспекте, там, где пешеходные зоны, поработаем, чтобы они не постеснялись хотя бы к Дню города помыть территории прилегающие. Ну если не с шампунем, то водой», — дал Анатолий Локоть поручение начальнику городского управления потребительского рынка Виталию Витухину.

Мэр отметил, что выделение площадок под летние веранды будет зависеть от того, как бизнес «на общегородские просьбы откликается».

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#Тротуар#Уборка#Красный проспект#Город#Новосибирск
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