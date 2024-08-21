atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

О травмах мальчика не сообщается

Ребенок провалился в канализацию, идя по тротуару в Новосибирске

21 августа 2024, 04:07
Фото: 1MI
О травмах мальчика не сообщается
Мальчик упал в колодец, наступив на крышку люка, о чем сообщается в новосибирских пабликах в соцсетях.

Все случилось накануне в Ленинском районе. На перекрестке улиц Блюхера и Геодезической шел мальчик с мамой. В один момент, идя по тротуару, он наступил на люк и упал прямо в канализацию.

За ним тут же спустилась родительница. Трагедии удалось избежать из-за ее быстрого реагирования, а также отсутствия кипятка в колодце.

О данном происшествии ни в МЧС ни в СГК не сообщалось, но ведомства разберутся в ситуации.

Недавно стала известна причина гибели восьми человек в московском коллекторе: среди погибших были новосибирцы.

Люк выбило на новосибирской дороге фонтаном воды — кто ответит за испорченные авто?
Узнать подробнее
Читайте также:
Дворняжка провалилась в канализационный колодец в НовосибирскеНовосибирец упал в колодец с водой — он получил травму позвоночника«В колодец выкинули»: под Новосибирском расследуют смерть 13-летней школьницы
#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Дети#Дороги#Тротуар
Подпишитесь
День государственного флага России 2024: какие мероприятия пройдут в Новосибирске
Сегодня, 01:51
Десятки судаков и лещей незаконно выловил новосибирский рыбак
Сегодня, 03:45
В шоу «Голос. Дети» споют участники из Новосибирска
Сегодня, 03:31
За что и на сколько штрафуют туристов в Европе и в России
Сегодня, 03:20
Лишенный водительских прав новосибирец угнал автомобиль у таксиста
Сегодня, 02:38
Началась эвакуация новосибирского альпиниста с горной гряды в Пакистане
Вчера, 11:37