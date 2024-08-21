Ребенок провалился в канализацию, идя по тротуару в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Все случилось накануне в Ленинском районе. На перекрестке улиц Блюхера и Геодезической шел мальчик с мамой. В один момент, идя по тротуару, он наступил на люк и упал прямо в канализацию.
За ним тут же спустилась родительница. Трагедии удалось избежать из-за ее быстрого реагирования, а также отсутствия кипятка в колодце.
О данном происшествии ни в МЧС ни в СГК не сообщалось, но ведомства разберутся в ситуации.
Недавно стала известна причина гибели восьми человек в московском коллекторе: среди погибших были новосибирцы.