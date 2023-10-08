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Мужчина упал в люк

Новосибирец упал в колодец с водой — он получил травму позвоночника

8 октября 2023, 03:37
Фото: 1MI
Мужчина упал в люк

В Новосибирске мужчина упал в открытый колодец с водой на Волховской

В Новосибирске 48-летний мужчина упал в открытый люк, о чем сообщили спасатели МАСС.

Как уточнили в ВК-группе МАСС, инцидент произошел 7 октября в 15 часов в Ленинском районе Новосибирска.

Мужчина шел по улице Волховская и упал в колодец с водой. Проходящий мимо очевидец услышал крики о помощи и вызвал спасателей. В итоге новосибирца 1975 года рождения подняли на поверхность. Его передали бригаде врачей скорой помощи.

Предварительно, сибиряк получит травму позвоночника. Колодец огородили сигнальной лентой и заблокировали подручными предметами. На момент убытия спасателей прибыли сотрудники СГК, чтоб провести работы по закрытию люка.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#МАСС#Эмилия Губарева
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