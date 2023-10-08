Новосибирец упал в колодец с водой — он получил травму позвоночника

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Как уточнили в ВК-группе МАСС, инцидент произошел 7 октября в 15 часов в Ленинском районе Новосибирска.
Мужчина шел по улице Волховская и упал в колодец с водой. Проходящий мимо очевидец услышал крики о помощи и вызвал спасателей. В итоге новосибирца 1975 года рождения подняли на поверхность. Его передали бригаде врачей скорой помощи.
Предварительно, сибиряк получит травму позвоночника. Колодец огородили сигнальной лентой и заблокировали подручными предметами. На момент убытия спасателей прибыли сотрудники СГК, чтоб провести работы по закрытию люка.