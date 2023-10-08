Новосибирец упал в колодец с водой — он получил травму позвоночника

Мужчина шел по улице Волховская и упал в колодец с водой. Проходящий мимо очевидец услышал крики о помощи и вызвал спасателей. В итоге новосибирца 1975 года рождения подняли на поверхность. Его передали бригаде врачей скорой помощи.