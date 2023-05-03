В центре Новосибирска саперы с собаками проверяют канализационные люки

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Саперы прошлись со служебными псами по Красному проспекту и улице Ленина. Осмотрели колодца возле правительства региона, мэрии и других административных зданий.
«Сотрудниками Росгвардии проводятся планово-профилактические мероприятия», - сообщила Atas.info пресс-секретарь Росгвардии Новосибирской области Ольга Табатчикова.
Вероятно, проверку люков в центре мегаполиса организовали в преддверии празднования Дня Победы. Подобная работа проводится ежегодно в целях безопасности горожан.