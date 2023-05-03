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В центре Новосибирска саперы с собаками проверяют канализационные люки

3 мая 2023, 08:26
Фото: 1MI
Новосибирцы заметили в центре города росгвардейцев с собаками
Новосибирцы заметили в центре города росгвардейцев с собаками днем 3 мая. Они проверяли канализационные люки.

Саперы прошлись со служебными псами по Красному проспекту и улице Ленина. Осмотрели колодца возле правительства региона, мэрии и других административных зданий.

«Сотрудниками Росгвардии проводятся планово-профилактические мероприятия», - сообщила Atas.info пресс-секретарь Росгвардии Новосибирской области Ольга Табатчикова.

Вероятно, проверку люков в центре мегаполиса организовали в преддверии празднования Дня Победы. Подобная работа проводится ежегодно в целях безопасности горожан.

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#Алина Шефер#Росгвардия#Собаки#Канализация#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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