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Стало известно, сколько потратят на фейерверк в День Победы 9 Мая в Новосибирске

30 апреля 2023, 05:58
Фото: 1MI
Салют запустят на 9 Мая

В Новосибирске на фейерверк в День Победы 9 Мая потратят более 700 тысяч рублей

Фейерверк на День Победы обойдется мэрии Новосибирска в 750 тысяч рублей, о чем свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

Мэрия Новосибирска объявила конкурс на организацию фейерверка в честь Дня Победы, который пройдет вечером 9 мая 2023 года на площади Ленина.

Организатором выступает муниципальная организация МАУК г. Новосибирска "Городская дирекция творческих программ", а цена лота составляет 753 000 рублей.

По условиям контракта, фейерверк будет длиться около 5 минут, высота залпов достигнет 180 метров, и запуск пиротехники произведется с площадки возле Новосибирского театра оперы и балета.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 мая, а точное время запуска будет уточнено позднее заказчиком. Напомним, ранее были названы места салютов на 9 Мая в Новосибирске. 

Места салютов и фейерверков 9 мая 2023 назвал мэр Новосибирска Анатолий Локоть
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#Эмилия Губарева#Фейерверк#Салют#Госзакупки#9 мая#День Победы#Общество#Город#Мэрия#Новосибирск
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