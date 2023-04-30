Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Мэрия Новосибирска объявила конкурс на организацию фейерверка в честь Дня Победы, который пройдет вечером 9 мая 2023 года на площади Ленина.
Организатором выступает муниципальная организация МАУК г. Новосибирска "Городская дирекция творческих программ", а цена лота составляет 753 000 рублей.
По условиям контракта, фейерверк будет длиться около 5 минут, высота залпов достигнет 180 метров, и запуск пиротехники произведется с площадки возле Новосибирского театра оперы и балета.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 мая, а точное время запуска будет уточнено позднее заказчиком. Напомним, ранее были названы места салютов на 9 Мая в Новосибирске.