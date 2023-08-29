«В колодец выкинули»: под Новосибирском расследуют смерть 13-летней школьницы

Местные жители выдвигают довольно жуткие версии. По их мнению, тело школьницы могли выбросить в колодец. По другой версии, останки девочки сожгли в кочегарке, после чего якобы расправились с помогавшим преступникам работником. Официально эти версии пока не подтверждаются — тем более, что тело подростка так и не нашли.