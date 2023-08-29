«В колодец выкинули»: под Новосибирском расследуют смерть 13-летней школьницы

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
«Апелляционной инстанцией Новосибирского областного суда оставлены без изменения постановления Центрального районного суда в отношении подозреваемого Алексея Бороздина и обвиняемых Евгения Бартоломея, Максима Кудрявцева и Александра Кунца. Кунц, Кудрявцев и Бартоломей пробудут в СИЗО до 18 сентября, Бороздин — до 9 октября 2023 года», — цитирует «КП-Новосибирск» пресс-службу управления судебного департамента по Новосибирской области.
Также источник в следственных органах сообщил изданию, что подозреваемые пока не признают своей вины в возможной гибели несовершеннолетней.
Местные жители выдвигают довольно жуткие версии. По их мнению, тело школьницы могли выбросить в колодец. По другой версии, останки девочки сожгли в кочегарке, после чего якобы расправились с помогавшим преступникам работником. Официально эти версии пока не подтверждаются — тем более, что тело подростка так и не нашли.
Несовершеннолетняя школьница пропала без вести в 2010 году, возвращаясь домой после сельской дискотеки. По версии следствия, бывшие сотрудники правоохранительных органов могли сбить девочку на полной скорости, а затем расправиться с ней, чтобы скрыть инцидент. При этом экс-полицейские якобы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Кроме того, двоих фигурантов также подозревают в возможной гибели 26-летнего новосибирца в 2013 году. Тело молодого человека нашли спустя несколько месяцев и посчитали умершим от переохлаждения. Теперь следствие считает, что сибиряка могли убить, запытав перед смертью.