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Тело девочки так и не нашли

«В колодец выкинули»: под Новосибирском расследуют смерть 13-летней школьницы

29 августа 2023, 10:17
Фото: 1MI
Тело девочки так и не нашли
В Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по факту возможной гибели тринадцатилетней школьницы из села Яркуль. В ее возможной смерти подозревают бывших сотрудников правоохранительных органов. Недавно четверым фигурантам уголовного дела отклонили апелляцию об изменении меры п
«Апелляционной инстанцией Новосибирского областного суда оставлены без изменения постановления Центрального районного суда в отношении подозреваемого Алексея Бороздина и обвиняемых Евгения Бартоломея, Максима Кудрявцева и Александра Кунца. Кунц, Кудрявцев и Бартоломей пробудут в СИЗО до 18 сентября, Бороздин — до 9 октября 2023 года», — цитирует «КП-Новосибирск» пресс-службу управления судебного департамента по Новосибирской области.

Также источник в следственных органах сообщил изданию, что подозреваемые пока не признают своей вины в возможной гибели несовершеннолетней.

В новосибирском селе, где 13 лет назад пропала школьница, нашли череп и кости
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Местные жители выдвигают довольно жуткие версии. По их мнению, тело школьницы могли выбросить в колодец. По другой версии, останки девочки сожгли в кочегарке, после чего якобы расправились с помогавшим преступникам работником. Официально эти версии пока не подтверждаются — тем более, что тело подростка так и не нашли.

Несовершеннолетняя школьница пропала без вести в 2010 году, возвращаясь домой после сельской дискотеки. По версии следствия, бывшие сотрудники правоохранительных органов могли сбить девочку на полной скорости, а затем расправиться с ней, чтобы скрыть инцидент. При этом экс-полицейские якобы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Кроме того, двоих фигурантов также подозревают в возможной гибели 26-летнего новосибирца в 2013 году. Тело молодого человека нашли спустя несколько месяцев и посчитали умершим от переохлаждения. Теперь следствие считает, что сибиряка могли убить, запытав перед смертью.

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#Происшествия#Новосибирская область#Полиция#Подростки#Гибель#Подросток#Следствие#Александр Ляхов
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