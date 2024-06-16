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Дворняжка провалилась в канализационный колодец в Новосибирске

Дворняжка провалилась в канализационный колодец в Новосибирске

16 июня 2024, 03:56
Фото: МАСС
На улице Петухова в Новосибирске дворняжка угодила в открытый канализационный колодец, следует из сообщения городской службы аварийно-спасательных работ.

В Новосибирске перед полуночью в субботу, 15 июня, принадлежащая жителю Затулинского жилмассива собака случайно угодила в открытый канализационный колодец. Выручать пса пришлось сотрудникам городской службы аварийно-спасательных работ.

Сотрудникам МАСС понадобилось всего несколько минут, чтобы вызволить пленницу из коллектора, у которого отсутствовала крышка. Собака была передана хозяину, который пообещал впредь следить за безопасностью пса во время прогулки.

В службе аварийно-спасательных работ посетовали, что зачастую граждане, гоняющиеся за легким заработком, снимают крышки с колодцев и сдают их в пункты скупки металла. При этом они не задумываются, что кто-то может серьезно пострадать при падении в колодец.

В МАСС напомнили, что при обнаружении колодца без крышки необходимо сообщить об этом по телефонам 112 или 051.

Видео: МАСС
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Безопасность#Канализационный колодец#Аварийно-спасательные работы
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