Дворняжка провалилась в канализационный колодец в Новосибирске

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В Новосибирске перед полуночью в субботу, 15 июня, принадлежащая жителю Затулинского жилмассива собака случайно угодила в открытый канализационный колодец. Выручать пса пришлось сотрудникам городской службы аварийно-спасательных работ.
Сотрудникам МАСС понадобилось всего несколько минут, чтобы вызволить пленницу из коллектора, у которого отсутствовала крышка. Собака была передана хозяину, который пообещал впредь следить за безопасностью пса во время прогулки.
В службе аварийно-спасательных работ посетовали, что зачастую граждане, гоняющиеся за легким заработком, снимают крышки с колодцев и сдают их в пункты скупки металла. При этом они не задумываются, что кто-то может серьезно пострадать при падении в колодец.
В МАСС напомнили, что при обнаружении колодца без крышки необходимо сообщить об этом по телефонам 112 или 051.