Дворняжка провалилась в канализационный колодец в Новосибирске

В службе аварийно-спасательных работ посетовали, что зачастую граждане, гоняющиеся за легким заработком, снимают крышки с колодцев и сдают их в пункты скупки металла. При этом они не задумываются, что кто-то может серьезно пострадать при падении в колодец.