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Мэр Новосибирска раскритиковал подчиненных за печальную статистику в травмопунктах

В Новосибирске вдвое выросло количество гололедных травм

19 марта 2024, 10:49
Фото: freepik.com
Мэр Новосибирска раскритиковал подчиненных за печальную статистику в травмопунктах

Лед на тротуарах привел к резкому росту травмированных в Новосибирске

За минувшую неделю около 160 горожан получили травмы, поскользнувшись на тротуаре или дороге. Мэр критикует коммунальщиков за плохую работу

За минувшую неделю около 160 новосибирцев получили травмы из-за гололеда на улицах города. Неделей ранее в травмпункты обратились 88 человек. Врио мэра Олег Клемешов связывает такую статистику с плохой работой дорожных и коммунальных служб.

«То, что мы реально видим на тротуарах, то потом видим и в поликлиниках. Даже центральные улицы районов недостаточно очищены от наледи и не подсыпаны», — возмутился Клемешов в ходе аппаратного совещания в муниципалитете 19 марта.

По данным начальника городского управления автомобильных дорог Сергея Эпова, на текущий момент от снега и наледи очищено 100% дорожного полотна и 70% от общей площади тротуаров

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