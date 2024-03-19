В Новосибирске вдвое выросло количество гололедных травм

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
За минувшую неделю около 160 новосибирцев получили травмы из-за гололеда на улицах города. Неделей ранее в травмпункты обратились 88 человек. Врио мэра Олег Клемешов связывает такую статистику с плохой работой дорожных и коммунальных служб.
«То, что мы реально видим на тротуарах, то потом видим и в поликлиниках. Даже центральные улицы районов недостаточно очищены от наледи и не подсыпаны», — возмутился Клемешов в ходе аппаратного совещания в муниципалитете 19 марта.
По данным начальника городского управления автомобильных дорог Сергея Эпова, на текущий момент от снега и наледи очищено 100% дорожного полотна и 70% от общей площади тротуаров