Получить травму в гололед и взыскать ущерб с коммунальщиков — как получить ₽180 000

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
С иском в суд обратился прокурор Первомайского района. По его требованию муниципальное учреждение, ответственное за очистку дорог, выплатит женщине 180 тысяч рублей. Жительница Новосибирска травмировалась при падении на неочищенном тротуаре.
«Проверкой установлено, что женщина упала и получила травму плечевого сустава. Уборка от снега и надели дороги, на которой упала пострадавшая, входит в обязанности МКУ „Первомайское“», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Первомайский районный суд удовлетворил иск прокурора и постановил взыскать с учреждения 180 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.