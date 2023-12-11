atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Женщина получила травму руки на льду

Получить травму в гололед и взыскать ущерб с коммунальщиков — как получить ₽180 000

11 декабря 2023, 10:37
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Женщина получила травму руки на льду

Жительнице Новосибирска выплатили 180 тысяч рублей за травму в гололед

Суд обязал муниципальное учреждение выплатить жительнице Новосибирска круглую сумму в качестве компенсации за травму руки, полученную во время гололеда.

С иском в суд обратился прокурор Первомайского района. По его требованию муниципальное учреждение, ответственное за очистку дорог, выплатит женщине 180 тысяч рублей. Жительница Новосибирска травмировалась при падении на неочищенном тротуаре.

«Проверкой установлено, что женщина упала и получила травму плечевого сустава. Уборка от снега и надели дороги, на которой упала пострадавшая, входит в обязанности МКУ „Первомайское“», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Первомайский районный суд удовлетворил иск прокурора и постановил взыскать с учреждения 180 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Читайте также:
Какие травмы получают новосибирцы в гололед, рассказал директор НИИТОГололед и ДТП: о «погодных качелях» и рисках предупредил новосибирцев департамент ЧС«Надо предупредить весь город» — в мэрии Новосибирска ждут чудовищный гололед
#Новосибирск#Суд#Дорога#Проверка#Компенсация#Травма#Снег#Гололед#Прокурор#Тротуар#Первомайский район#Муниципальное учреждение#Алина Гурицкая
Подпишитесь
Когда спадут 40-градусные морозы в Новосибирске — изучаем прогноз синоптиков
Сегодня, 02:42
Загадочный «Меркас» из Москвы: кто прицелился застроить завод «Сибсельмаш»
Сегодня, 06:59
Цена куриного мяса в Новосибирске превысила 500 рублей за килограмм
Сегодня, 06:35
Куртку из 90-х в стиле сериала «Слово пацана» продают в Новосибирске
Сегодня, 06:13
Победительнице «Мисс НГУ-2023» в Новосибирске подарили новый iPhone
Сегодня, 01:27
Идущие в школу по железнодорожным путям дети из Новосибирска просят помощи у Путина
Сегодня, 07:50