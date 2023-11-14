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Город покроется коркой льда

«Надо предупредить весь город» — в мэрии Новосибирска ждут чудовищный гололед

14 ноября 2023, 02:57
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Город покроется коркой льда

Гололед и рост травматизма прогнозируют в Новосибирске в конце недели

В конце текущей недели в Новосибирске ожидается резкое похолодание. Уже в ближайшие дни прогнозируется рост гололедных травм по утрам

На смену аномальному потеплению на Новосибирск надвигаются морозы. Как сообщил в ходе аппаратного совещания во вторник, 14 ноября, начальник городского департамента по ЧС Сергей Куценко, сейчас средняя температура превышает привычные показатели на 4,7 градуса, но ближе к концу недели по ночам столбик термометра начнет все увереннее уходить в минусовую зону.

«Возможны отложения мокрого снега, увеличение утренних гололедных травм»», — спрогнозировал Куценко.

На выходных придет сильное похолодание, ночью ожидается до 9 градусов мороза. Дороги и тротуары покроются ледяной коркой.

«Надо предупредить весь город», — потребовал мэр Анатолий Локоть.

Все городские службы должны быть готовы к тому, что ситуация будет непростой, резюмировал глава муниципалитета.

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#Общество#Новосибирск#Прогноз#Похолодание#Гололед
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