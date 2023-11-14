«Надо предупредить весь город» — в мэрии Новосибирска ждут чудовищный гололед

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
На смену аномальному потеплению на Новосибирск надвигаются морозы. Как сообщил в ходе аппаратного совещания во вторник, 14 ноября, начальник городского департамента по ЧС Сергей Куценко, сейчас средняя температура превышает привычные показатели на 4,7 градуса, но ближе к концу недели по ночам столбик термометра начнет все увереннее уходить в минусовую зону.
«Возможны отложения мокрого снега, увеличение утренних гололедных травм»», — спрогнозировал Куценко.
На выходных придет сильное похолодание, ночью ожидается до 9 градусов мороза. Дороги и тротуары покроются ледяной коркой.
«Надо предупредить весь город», — потребовал мэр Анатолий Локоть.
Все городские службы должны быть готовы к тому, что ситуация будет непростой, резюмировал глава муниципалитета.