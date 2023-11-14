«Надо предупредить весь город» — в мэрии Новосибирска ждут чудовищный гололед

На смену аномальному потеплению на Новосибирск надвигаются морозы. Как сообщил в ходе аппаратного совещания во вторник, 14 ноября, начальник городского департамента по ЧС Сергей Куценко, сейчас средняя температура превышает привычные показатели на 4,7 градуса, но ближе к концу недели по ночам столбик термометра начнет все увереннее уходить в минусовую зону.