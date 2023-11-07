Названо число гололедных травм в Новосибирске — кому повезло меньше всего

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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По данным регионального Минздрава, за неделю обратились в травмпункты пять человек. На предыдущей неделе подобных обращений не было зафиксировано.
Стоит отметить, что гололед в Новосибирской области только начался: постоянный снег выпал совсем недавно. На прошлой неделе шел мокрый дождь со снегом, а затем это все замерзало и на дорогах появлялась гололедица. Об этом также предупреждали в МЧС.
Как отметил губернатор Андрей Травников, в выходные состояние тротуаров в городе было неудовлетворительное. А ведь действительно: гололед был жуткий, ходить по Новосибирску было опасно и лишь у некоторых крупных зданий, вроде торгового центра «Галерея», было не скользко от слова совсем.
В свою очередь, МЧС региона выпустило памятку на время гололеда: пешеходам рекомендуют клеить пластырь на подошву или натирать ее песком.