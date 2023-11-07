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Скользко было на выходных

Названо число гололедных травм в Новосибирске — кому повезло меньше всего

7 ноября 2023, 03:40
Фото: 1MI
Скользко было на выходных

В Новосибирске пять человек получили гололедные травмы за неделю

Число гололедных травм за неделю назвал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона 7 ноября 2023.

По данным регионального Минздрава, за неделю обратились в травмпункты пять человек. На предыдущей неделе подобных обращений не было зафиксировано.

Стоит отметить, что гололед в Новосибирской области только начался: постоянный снег выпал совсем недавно. На прошлой неделе шел мокрый дождь со снегом, а затем это все замерзало и на дорогах появлялась гололедица. Об этом также предупреждали в МЧС.

Как отметил губернатор Андрей Травников, в выходные состояние тротуаров в городе было неудовлетворительное. А ведь действительно: гололед был жуткий, ходить по Новосибирску было опасно и лишь у некоторых крупных зданий, вроде торгового центра «Галерея», было не скользко от слова совсем.

В свою очередь, МЧС региона выпустило памятку на время гололеда: пешеходам рекомендуют клеить пластырь на подошву или натирать ее песком.

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#Общество#Город#Новосибирск#МЧС#Эмилия Губарева#Гололед#Оперативное совещание
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