Названо число гололедных травм в Новосибирске — кому повезло меньше всего

Стоит отметить, что гололед в Новосибирской области только начался: постоянный снег выпал совсем недавно. На прошлой неделе шел мокрый дождь со снегом, а затем это все замерзало и на дорогах появлялась гололедица. Об этом также предупреждали в МЧС.