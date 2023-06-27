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В Новосибирске заменят всю тротуарную плитку у мэрии после провала машины

27 июня 2023, 04:44
Фото: t.me/baranovmovie
Инцидент случился в месте прохождения подземных коммуникаций
Тротуарная плитка около мэрии должна быть восстановлена, а на следующий год необходимо принять специальную программу по ремонту тротуаров, заявил Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил задачу реконструировать перед Домом Ленина все пешеходное покрытие, выполненное из тротуарной плитки. Это произошло после того, как накануне под землю прямо под окнами мэрии провалилась машина коммунальной службы. Кроме того, скандальный случай заставил муниципалитет задуматься о создании отдельной программы ремонта тротуаров.

«По планированию работ на следующий год ставлю задачу в целом…о создании программы ремонта тротуаров. Отдельной. Чтобы мы не раздергивали на отдельные объекты те средства, которые мы бюджетно выделяем, а чтобы мы системно, так же, как ремонт дорог, проводили ремонт тротуаров», — сказал Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания во вторник, 27 июня.

Инцидент на Красном проспекте произошел накануне днем — одно из задних колес поливальной машины провалилось в пустоту под пешеходным покрытием.

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#Ремонт#Тротуар#Инцидент#Город#Новосибирск
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