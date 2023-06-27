«По планированию работ на следующий год ставлю задачу в целом…о создании программы ремонта тротуаров. Отдельной. Чтобы мы не раздергивали на отдельные объекты те средства, которые мы бюджетно выделяем, а чтобы мы системно, так же, как ремонт дорог, проводили ремонт тротуаров», — сказал Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания во вторник, 27 июня.