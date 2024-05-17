Пенсионерка упала на скользком тротуаре и обогатилась в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Все случилось в Железнодорожном районе. Пенсионерка 79-ти лет шла по тротуару, поскользнулась и упала. Падение было неудачным. Она сломала руку.
За очистку тротуара должно было отвечать МКУ «Центральное», однако их обязанности выполнены не были.
В связи с защитой прав пострадавшей, прокуратура потребовала через суд моральную компенсацию с учреждения. Компенсацию сибирячка получит. Ей выплатят 250 тысяч рублей.