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Женщина сломала руку

Пенсионерка упала на скользком тротуаре и обогатилась в Новосибирске

17 мая 2024, 02:26
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Женщина сломала руку
В центре Новосибирска пожилая женщина упала на скользком тротуаре и получила травму, финал развязки рассказала прокуратура.

Все случилось в Железнодорожном районе. Пенсионерка 79-ти лет шла по тротуару, поскользнулась и упала. Падение было неудачным. Она сломала руку.

За очистку тротуара должно было отвечать МКУ «Центральное», однако их обязанности выполнены не были.

В связи с защитой прав пострадавшей, прокуратура потребовала через суд моральную компенсацию с учреждения. Компенсацию сибирячка получит. Ей выплатят 250 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Общество#Прокуратура#Компенсация#Пенсионеры#Деньги#Пострадавшие#Тротуар
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