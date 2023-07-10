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Строители завалили тротуар для пешеходов на площади Ленина в Новосибирске

10 июля 2023, 10:04
Фото: прокуратура НСО
Прокуратура проверит строителей, устроивших свалку на тротуаре
Жители Новосибирска пожаловались на строителей, которые завалили мусором тротуар при реконструкции здания на Красном Проспекте, 26. В дело вмешалась прокуратура региона.

Прокуроры проверяют нарушение градостроительного законодательства. Выявлено, что во время ремонта здания рабочие разбрасывали стройматериалы и мусор на тротуаре, ведущем в сторону площади Ленина.

Пешеходы не могли пройти безопасно этот участок. Приходилось обходить вдоль дороги, где проезжают машины.

Сейчас правоохранители работают на месте, оценивают действия подрядчика в части осуществления контроля за ремонтом.

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#Алина Шефер#Тротуар#Строительство#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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