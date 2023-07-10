Строители завалили тротуар для пешеходов на площади Ленина в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Прокуроры проверяют нарушение градостроительного законодательства. Выявлено, что во время ремонта здания рабочие разбрасывали стройматериалы и мусор на тротуаре, ведущем в сторону площади Ленина.
Пешеходы не могли пройти безопасно этот участок. Приходилось обходить вдоль дороги, где проезжают машины.
Сейчас правоохранители работают на месте, оценивают действия подрядчика в части осуществления контроля за ремонтом.