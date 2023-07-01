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В Краснообске обсудили новый проект строительства третьего кольца

1 июля 2023, 07:44
Фото: Группа ВК Администрация рабочего поселка Краснообск
Публичные слушания по поводу проекта строительства третьего микрорайона прошли 29 июня в Краснообске. Компания «Брусника» представила изменения в проекте, которые обсудили на слушаниях, участники внесли свои предложения по реализации проекта.

В публичных слушаниях приняли участие более 50 слушателей, администрация рабочего поселка Краснообск, архитекторы и представители строительной отрасли. Исторически дома в Краснообске строились кольцами, но такая структура, принятая более 50 лет назад за основу архитектуры поселка, затрудняет проезд к домам в связи с тем, что в современном мире стало больше машин.

В связи с этим от застройщика, компании «Брусника» поступило предложение сформировать третье кольцо в виде лесного бульвара, а дома построить кластерами, внутри которых будут расположены площадки, подземные парковки, магазины и все необходимое для жизни, кроме того, предложено формирование замкнутого транспортного контура, велодорожек. В проект входит строительство двух школ, трех детских садов и физкультурно-оздоровительного центра.

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В Краснообске месяц не будет горячей воды в связи с ремонтом теплосетей.

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