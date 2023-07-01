Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В публичных слушаниях приняли участие более 50 слушателей, администрация рабочего поселка Краснообск, архитекторы и представители строительной отрасли. Исторически дома в Краснообске строились кольцами, но такая структура, принятая более 50 лет назад за основу архитектуры поселка, затрудняет проезд к домам в связи с тем, что в современном мире стало больше машин.
В связи с этим от застройщика, компании «Брусника» поступило предложение сформировать третье кольцо в виде лесного бульвара, а дома построить кластерами, внутри которых будут расположены площадки, подземные парковки, магазины и все необходимое для жизни, кроме того, предложено формирование замкнутого транспортного контура, велодорожек. В проект входит строительство двух школ, трех детских садов и физкультурно-оздоровительного центра.
В Краснообске месяц не будет горячей воды в связи с ремонтом теплосетей.