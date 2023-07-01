В публичных слушаниях приняли участие более 50 слушателей, администрация рабочего поселка Краснообск, архитекторы и представители строительной отрасли. Исторически дома в Краснообске строились кольцами, но такая структура, принятая более 50 лет назад за основу архитектуры поселка, затрудняет проезд к домам в связи с тем, что в современном мире стало больше машин.