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Под Новосибирском поселок Краснообск отключили от горячей воды на месяц

23 мая 2023, 01:27
Фото: 1MI
Горячую воду на месяц отключили в поселке Краснообск
Жители рабочего поселка Краснообск, расположенного под Новосибирском, на месяц остались без горячей воды. Об этом их предупредили в объявлениях, развешанных на подъездах жилых домов.

Отключение продлится с 19 мая по 20 июня. При этом на официальном сайте местной администрации указано другое время, а именно с 22 мая до 5 июня.

Причина этому — плановые ремонтные работы: оборудование и тепловые сети не получали ремонта достаточно длительное время, что привело к необходимости капитального ремонта. Местные компании просят жителей отнестись к данной ситуации с пониманием и поддержкой.

Напомним, также горячую воду поэтапно начали отключать в многоэтажках Новосибирска. Водоснабжение сейчас отсутствует частично в трех районах города. С графиком можно ознакомиться в материале Atas.info.

График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
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#Алина Шефер#Горячая вода#Отключение#Отключение горячей воды 2023: график в Новосибирске#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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