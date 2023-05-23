Под Новосибирском поселок Краснообск отключили от горячей воды на месяц

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
Отключение продлится с 19 мая по 20 июня. При этом на официальном сайте местной администрации указано другое время, а именно с 22 мая до 5 июня.
Причина этому — плановые ремонтные работы: оборудование и тепловые сети не получали ремонта достаточно длительное время, что привело к необходимости капитального ремонта. Местные компании просят жителей отнестись к данной ситуации с пониманием и поддержкой.
Напомним, также горячую воду поэтапно начали отключать в многоэтажках Новосибирска. Водоснабжение сейчас отсутствует частично в трех районах города. С графиком можно ознакомиться в материале Atas.info.