Новосибирская фирма завысила стоимость строительства объекта ЖД на 98,5 млн рублей

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 02:58
В Новосибирске транспортная прокуратура обнаружила, что фирма завысила стоимость строительства объекта железнодорожного транспорта на 98,5 млн рублей. Проверка была проведена в филиалах АО «Росжелдорпроект» и его субподрядных организациях.
В результате проверки выяснилось, что в смету проектно-сметной документации были включены неправомерные затраты на вывоз щебёночного балласта, который можно было использовать повторно. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Руководителю проектной организации было представлено требование исправить нарушения, и необоснованные затраты на сумму 98,5 млн рублей были исключены.