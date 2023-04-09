Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
По проекту, предусмотренного программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска, планируется строительство транспортно-пересадочного узла на «Троллейной». Речь идет о продолжении Ленинской линии от станции метро «Площадь Маркса».
Для создания станций «Площадь Станиславского» и «Троллейная» потребуется не менее 14 млрд рублей, пишет «РБК Новосибирск». Как отметила депутат Совета депутатов Светлана Каверзина, когда улицу Станиславского соединят с улицей Петухова, то площадь Станиславского станет крупнейшим транспортным узлом.
Однако пока, по словам народной избранницы, говорить о сроках строительства новых станций на левом берегу еще сложно, так как сейчас в планах у мэрии продлить Дзержинскую линию метро, добавив станцию «Молодёжная», «Северная» и электродепо «Волочаевское».