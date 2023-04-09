Однако пока, по словам народной избранницы, говорить о сроках строительства новых станций на левом берегу еще сложно, так как сейчас в планах у мэрии продлить Дзержинскую линию метро, добавив станцию «Молодёжная», «Северная» и электродепо «Волочаевское».