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Названа стоимость строительства двух новых станций метро в Новосибирске

9 апреля 2023, 04:28
Фото: atas.info
Пока о планах продления метро говорить рано

В Новосибирске назвали стоимость строительства двух новых станций метро

Чтобы построить две новые станции метро по Ленинской линии, потребуется 14 млрд рублей, о чем сообщили в пресс-центре городской администрации.

По проекту, предусмотренного программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска, планируется строительство транспортно-пересадочного узла на «Троллейной». Речь идет о продолжении Ленинской линии от станции метро «Площадь Маркса».

Для создания станций «Площадь Станиславского» и «Троллейная» потребуется не менее 14 млрд рублей, пишет «РБК Новосибирск». Как отметила депутат Совета депутатов Светлана Каверзина, когда улицу Станиславского соединят с улицей Петухова, то площадь Станиславского станет крупнейшим транспортным узлом.

Однако пока, по словам народной избранницы, говорить о сроках строительства новых станций на левом берегу еще сложно, так как сейчас в планах у мэрии продлить Дзержинскую линию метро, добавив станцию «Молодёжная», «Северная» и электродепо «Волочаевское».

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#Эмилия Губарева#Метро#Новосибирское метро#Строительство#Стоимость#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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