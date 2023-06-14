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Тротуары отремонтируют на Первомайке в Новосибирске — сроки и стоимость

14 июня 2023, 04:01
Фото: 1MI
К работам приступят летом

В Новосибирске отремонтируют тротуары в Первомайском районе почти за 4 млн рублей

В Новосибирске в Первомайском районе отремонтируют тротуары на трех улицах почти за 4 млн рублей, о чем свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

На улицах Первомайского района Новосибирска планируют провести работы по ремонту тротуаров, а для этого ищут подрядчика. Восстановление пешеходных дорог будет произведено на территории трех улиц.

На это потратят 3,7 миллиона рублей. Подрядчик обязан провести демонтаж и последующий ремонт тротуаров, а также восстановить растительность на прилегающей территории.

Восстановление и ремонт будут проведены на улицах Пришвина около домов №2/1 и 2, на улице Тельмана и возле дома №17 на улице Шукшина. Запланировано начать работы 3 июля, а завершить их до 31 июля 2023 года.

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#Эмилия Губарева#Ремонт#Ремонтные работы#Первомайка#Город#Новосибирск
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