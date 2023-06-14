Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:03
На улицах Первомайского района Новосибирска планируют провести работы по ремонту тротуаров, а для этого ищут подрядчика. Восстановление пешеходных дорог будет произведено на территории трех улиц.
На это потратят 3,7 миллиона рублей. Подрядчик обязан провести демонтаж и последующий ремонт тротуаров, а также восстановить растительность на прилегающей территории.
Восстановление и ремонт будут проведены на улицах Пришвина около домов №2/1 и 2, на улице Тельмана и возле дома №17 на улице Шукшина. Запланировано начать работы 3 июля, а завершить их до 31 июля 2023 года.