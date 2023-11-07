«Хоть в годовщину революции подсыпьте песка» — губернатор о тротуарах в Новосибирске

«Состояние тротуаров было неудовлетворительным. Вы хотя бы в честь годовщины революции подсыпьте (песок, прим. ред) в центре города, а то сами ноги переломаете», — заявил глава региона в ответ на отчет мэра Анатолия Локтя о ситуации в городском хозяйстве. В конце своего выступления глава муниципалитета неожиданно поздравил всех присутствовавших с очередной годовщиной Октябрьской революции, которую члены КПРФ намерены отметить сегодня шествием по центру Новосибирска.