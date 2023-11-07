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Published Сегодня, 04:02

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Updated Сегодня, 04:10

Тротуары в Новосибирске превратились в настоящий каток

«Хоть в годовщину революции подсыпьте песка» — губернатор о тротуарах в Новосибирске

7 ноября 2023, 04:02
Фото: Павел Мирошников
Тротуары в Новосибирске превратились в настоящий каток

Губернатор Травников раскритиковал мэра Новосибирска за гололед на тротуарах

Глава региона рекомендовал коммунисту Анатолию Локтю организовать посыпку улиц песком хотя бы в честь годовщины Октябрьской революции, которую мэр и его соратники собираются праздновать сегодня

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил, что в выходные дни было очень много жалоб от жителей Новосибирска на покрытые ледяной коркой тротуары и дороги.

«Состояние тротуаров было неудовлетворительным. Вы хотя бы в честь годовщины революции подсыпьте (песок, прим. ред) в центре города, а то сами ноги переломаете», — заявил глава региона в ответ на отчет мэра Анатолия Локтя о ситуации в городском хозяйстве. В конце своего выступления глава муниципалитета неожиданно поздравил всех присутствовавших с очередной годовщиной Октябрьской революции, которую члены КПРФ намерены отметить сегодня шествием по центру Новосибирска.

Ранее мы рассказывали о том, что региональное управление МЧС выпустило специальные рекомендации для новосибирцев, как подготовиться к выходу на улицу.

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#Общество#Новосибирск#Критика#Уборка#Гололед#Тротуары
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