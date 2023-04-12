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Миллион за гололедную травму требует женщина от мэрии Новосибирска – прокуратура

12 апреля 2023, 03:39
Фото: 1MI
Женщина потребовала с мэрии миллион за падение на льду в Новосибирске

В Новосибирске женщина требует 1 млн от мэрии за травму на гололеде

Прокуратура подала иск на мэрию Новосибирска за женщину, которая упала на гололеде. Для сибирячки требуют компенсацию в размере 1 млн рублей.

Правоохранители обратились в травмпункты города, чтобы собрать сведения о всех пострадавших. Их вынудили постоянные жалобы горожан о плохой уборке улиц и дворов.

Так стало известно о женщине, которая получила гололедную травму в центре мегаполиса. Сейчас суд рассматривает иск к мэрии о компенсации пострадавшей 1 млн рублей.

Главам районных администраций и руководителям организаций прокуроры вынесли 22 представления. Всего возбудили 9 административных дел, по двум уже оштрафовали нарушителей на 30 000 рублей.

Также, как сообщили в пресс-службе ведомства, следователям отправили материалы о ребенке, который покалечился на обледенелой лестнице в Калининском районе.

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#Алина Шефер#Прокуратура#Гололед#Травмы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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