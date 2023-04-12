Миллион за гололедную травму требует женщина от мэрии Новосибирска – прокуратура

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:41
Правоохранители обратились в травмпункты города, чтобы собрать сведения о всех пострадавших. Их вынудили постоянные жалобы горожан о плохой уборке улиц и дворов.
Так стало известно о женщине, которая получила гололедную травму в центре мегаполиса. Сейчас суд рассматривает иск к мэрии о компенсации пострадавшей 1 млн рублей.
Главам районных администраций и руководителям организаций прокуроры вынесли 22 представления. Всего возбудили 9 административных дел, по двум уже оштрафовали нарушителей на 30 000 рублей.
Также, как сообщили в пресс-службе ведомства, следователям отправили материалы о ребенке, который покалечился на обледенелой лестнице в Калининском районе.