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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

Стадион "Авангард" в Бердске.

Стадион «Авангард» в Бердске реконструируют при поддержке «Единой России»

17 ноября 2023, 07:33
Фото: Пресс-служба НРО партии "Единая Россия".
Стадион "Авангард" в Бердске.
Работы идут в рамках народной программы партии и нацпроекта «Демография».

Первый этап был завершён осенью 2021 года. Полностью обновили футбольное поле, смонтировали площадки для игровых видов спорта и сдачи норм ГТО, установили модульные раздевалки с душевыми, санузлами, световые вышки, ограждение, выполнили благоустройство.

Сейчас завершают работы в манеже. Возвели трибуны, оборудовали помещения под ними. На первом этаже тренажерный и хореографический залы, зал аэробики, тренерские комнаты. Второй этаж — закольцованный манеж, который даст дополнительные возможности спортшколе «Авангард», отметил глава Бердска Роман Бурдин.

«Новый и современной объект для соревнований, занятий легкой атлетикой, биатлоном, да и просто общей физической подготовкой. За ходом строительства следят и наши активисты — легкоатлеты: своими ногами проверили качество, остались недовольны, звонили. Нам удалось убедить УКС, в результате — покрытие заменили полностью. Сейчас есть замечания, они устранимы, но мы также понимаем, что у подрядчика возникает зависимость в виде пятилетней гарантии — будет исправлять», — подчеркнул Роман Бурдин.

Стадион "Авангард" в Бердске.Стадион "Авангард" в Бердске.
Стадион "Авангард" в Бердске.Стадион "Авангард" в Бердске.
Стадион "Авангард" в Бердске.Стадион "Авангард" в Бердске.
Тренажерный зал для спортсменов после реконструкции стадиона.Тренажерный зал для спортсменов после реконструкции стадиона.
Стадион "Авангард" в Бердске.
Фото: Пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Стадион — знаковое место для жителей Бердска. Его построили в 1987 году силами бердского электромеханического завода. Долгое время он был центром спортивной жизни города. Несколько лет назад старый манеж «Авангарда» сгорел, в негодность пришли уличные дорожки и сам стадион. Спортшкола осталась без тренировочной базы. После введения в эксплуатацию дети вернутся «домой», отметила тренер Ирина Зарецкая.

«Это очень радует, мы с детьми устали скитаться по залам. Теперь будет что-то свое! В манеже сможем проводить соревнования среди спортсменов младшей возрастной группы. Покрытие — безопасное, прорезиненное, будут укладывать еще один слой, сделают и разметку», — поделилась Ирина.

Завершить реконструкцию стадиона полностью планируют к 20 декабря, а в январе хотят провести уже первые соревнования.

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#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Бердск#Единая Россия#Ольга Храмушкина#Стадион
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