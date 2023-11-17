Стадион «Авангард» в Бердске реконструируют при поддержке «Единой России»

«Новый и современной объект для соревнований, занятий легкой атлетикой, биатлоном, да и просто общей физической подготовкой. За ходом строительства следят и наши активисты — легкоатлеты: своими ногами проверили качество, остались недовольны, звонили. Нам удалось убедить УКС, в результате — покрытие заменили полностью. Сейчас есть замечания, они устранимы, но мы также понимаем, что у подрядчика возникает зависимость в виде пятилетней гарантии — будет исправлять», — подчеркнул Роман Бурдин.