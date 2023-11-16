Акция-флешмоб начнется 19 ноября: сибирские ученые передадут «Научный привет»

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Акция пройдет в Михайлов день — день рождения двух выдающихся деятелей российской науки — Михаила Ломоносова и Михаила Лаврентьева. Объединяет «приветы» ключевая фраза в конце: «Занимайтесь наукой, становитесь героями своего времени».
«Такие проекты, как „Научный привет“ объединяют и позволяют талантливым ребятам узнать о научных разработках в научно-технологических центрах, и даже записать свой „привет“ известному ученому. Мы планируем привлечь внимание молодых людей к науке и показать, как интересно и важно заниматься исследованиями; продемонстрировать новые отечественные научные разработки всем желающим, познакомить с разными научными школами страны, способствовать росту научной грамотности в обществе. Акция приурочена к Десятилетию науки и технологий в России, объявленному Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — подчеркнул министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
Министр подчеркнул, что в регионе большое внимание уделяется вопросу вовлечения молодых ученых в сферу исследований и разработок: успешно реализуется такая мера поддержки, как конкурс грантов, премий и стипендий Правительства региона для молодых ученых. В этом году запущен новый региональный инструмент — молодежные лаборатории при вузах и НИИ, осуществляется поддержка в рамках реализации проекта «Научный дом» в Кольцово по обеспечению доступности жилья для сотрудников Новосибирского научного центра.
В рамках акции «Научный привет» ученые, исследователи и другие специалисты могут записать короткое видео, в котором они расскажут о себе и своей работе. Эти видеоприветы будут размещены на страницах авторов в соцсетях, а также в аккаунтах министерства науки и инновационной политики Новосибирской области и СО РАН. По тегу #научныйпривет все желающие смогут их посмотреть и присоединиться к акции, записав свое видео. Объединяет «приветы» ключевая фраза в конце: «Занимайтесь наукой, становитесь героями своего времени». Цель акции — познакомить всех желающих с российскими научными разработками, вдохновить молодежь заниматься наукой и показать возможное будущее в этой области.
Запустит флешмоб председатель СО РАН, академик РАН Валентин Пармон, который подчеркнул значимость проектов, вовлекающих молодежь в науку, и поблагодарил за всестороннее содействие Губернатора Андрея Травникова созданию в регионе комфортных условий для работы молодых ученых, в частности, вопрос улучшения условий проживания ученых был рассмотрен на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука». Это направление находится на контроле Президента России.
«Научные приветы» будут размещены в аккаунтах социальных сетей министерства науки и инновационной политики Новосибирской области и СО РАН («Наука в Сибири»). Подробнее с информацией об акции можно ознакомиться на сайте миннауки региона.
Правительство Новосибирской области поддержало изобретения новосибирских ученых.