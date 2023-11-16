Акция-флешмоб начнется 19 ноября: сибирские ученые передадут «Научный привет»

В рамках акции «Научный привет» ученые, исследователи и другие специалисты могут записать короткое видео, в котором они расскажут о себе и своей работе. Эти видеоприветы будут размещены на страницах авторов в соцсетях, а также в аккаунтах министерства науки и инновационной политики Новосибирской области и СО РАН. По тегу #научныйпривет все желающие смогут их посмотреть и присоединиться к акции, записав свое видео. Объединяет «приветы» ключевая фраза в конце: «Занимайтесь наукой, становитесь героями своего времени». Цель акции — познакомить всех желающих с российскими научными разработками, вдохновить молодежь заниматься наукой и показать возможное будущее в этой области.