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Мэр Анатолий Локоть вручил новоселам ключи от квартир.

В Новосибирске перевыполнен план по обеспечению жильем детей-сирот

16 ноября 2023, 10:53
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска.
Мэр Анатолий Локоть вручил новоселам ключи от квартир.
В 2023 году в Новосибирске обеспечено жильем рекордное количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 540 человек. На эти цели было выделено более двух млрд рублей. Мэр Анатолий Локоть вручил новоселам ключи от новых квартир в микрорайоне «Родники».

«В этом году выполнена большая программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это государственная программа, реализуемая в основном за счет средств из федерального бюджета. В 2023 году на эти цели было выделено почти 2,2 миллиарда рублей. Мы справились с этой задачей уже в первой половине года, и более того, перевыполнили план за счет экономии во время проведения конкурсных процедур. Таким образом, жильем и сертификатами обеспечили не 507, как было предусмотрено на этот год, а 540 человек. Планируем дальше продолжать реализацию этой программы, так как в Новосибирске есть очередь из молодых людей, оставшихся по тем или иным причинам без родителей, и три детских дома, где подрастают ребята, нуждающиеся в собственном жилье», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В 2023 году департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска проведена масштабная работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры получили 540 человек, 237 — это приобретенное жилье и 303 — врученные сертификаты. Размер социальной выплаты по жилищному сертификату составляет 4,142 миллиона рублей (из расчета 125,5 тысяч рублей за квадратный метр). План приобретения квартир в 2023 году перевыполнен на 33 квартиры в связи с экономией при проведении закупочных процедур.

Объем финансирования в этом году по сравнению с прошлым годом вырос в четыре раза и составляет более двух миллиардов рублей (в 2022 годом — 500 миллионов рублей, жильем были обеспечены 166 человек).

Как подчеркнул глава города, дом, где ребята получили квартиры на ул. Краузе в Калининском районе, расположен в активно развивающемся микрорайоне. При всей его привлекательности и комфортных условиях проживания здесь необходимо решить вопрос транспортной доступности. Сегодня здесь курсирует одна маршрутка. «Я поручил департаменту транспорта мэрии и администрации Калининского района решить проблему. Тем более что у муниципалитета такая возможность есть. Напомню, до конца года мы получим 120 троллейбусов с автономным ходом. Необходимо только подготовить соответствующую инфраструктуру — обустроить остановочные карманы».

Мэр Анатолий Локоть вручил новоселам ключи от квартир.Мэр Анатолий Локоть вручил новоселам ключи от квартир.
Мэр Анатолий Локоть вручил новоселам ключи от квартир.Мэр Анатолий Локоть вручил новоселам ключи от квартир.
Мэр Анатолий Локоть вручил новоселам ключи от квартир.Мэр Анатолий Локоть вручил новоселам ключи от квартир.
Мэр Анатолий Локоть вручил новоселам ключи от квартир.
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска.

225 приобретенных квартир расположены на территории города Новосибирска (Кировский, Ленинский, Первомайский, Октябрьский районы), 12 — на территории Новосибирского района. 44 из 237 квартир приобретены по договору долевого участия.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольги Незамаевой, в этом году впервые покупка квартир осуществлялась по договору долевого участия, такой опыт оказался удачным. Условием такого договора был ввод объекта в эксплуатацию не позднее 1 октября текущего года. Все застройщики, у которых были приобретены квартиры, уже в августе получили регистрацию ввода в эксплуатацию.

В Новосибирске существует два механизма обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — это выдача сертификата и приобретение готового жилья. Те, кто покупает квартиры по сертификату, оформляют их сразу в собственность, а те, кто получает готовое жилье — подписывают договор социального найма. «Сегодня в Новосибирске возможность реализовать свое право на жилье имеют 1900 детей», — отметила Ольга Незамаева.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети-сироты#Ольга Храмушкина#Квартиры
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