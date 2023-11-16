В Новосибирске перевыполнен план по обеспечению жильем детей-сирот

«В этом году выполнена большая программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это государственная программа, реализуемая в основном за счет средств из федерального бюджета. В 2023 году на эти цели было выделено почти 2,2 миллиарда рублей. Мы справились с этой задачей уже в первой половине года, и более того, перевыполнили план за счет экономии во время проведения конкурсных процедур. Таким образом, жильем и сертификатами обеспечили не 507, как было предусмотрено на этот год, а 540 человек. Планируем дальше продолжать реализацию этой программы, так как в Новосибирске есть очередь из молодых людей, оставшихся по тем или иным причинам без родителей, и три детских дома, где подрастают ребята, нуждающиеся в собственном жилье», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.