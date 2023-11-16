Шаманский аншлаг: Новосибирцы влет раскупили все билеты на два концерта певца

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
По данным сайтов ДК «Железнодорожник» и Дома Ученых, билеты на концерты уже невозможно достать. При этом их стоимость превышает 7 тысяч рублей. Выступления запланированы на 14 и 15 декабря.
Ярослав Дронов приобрел популярность как исполнитель песен на патриотическую тематику. На данный момент самыми популярными из них являются «Встанем» и «Я — русский».
Напомним, что 4 ноября Шаман выступал на концерте 4 ноября с детским хором. В его составе было 26 школьников из Новосибирской области.