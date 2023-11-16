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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:35

Новосибирцы создали аншлаг Шаману

Шаманский аншлаг: Новосибирцы влет раскупили все билеты на два концерта певца

16 ноября 2023, 11:33
Фото: ВК / Официальная страница исполнителя
Новосибирцы создали аншлаг Шаману

Новосибирские фанаты Ярослава Дронова скупили все билеты на концерт кумира

В декабре в Новосибирске выступит певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Шаман. При этом все билеты на концерт уже раскуплены поклонниками.

По данным сайтов ДК «Железнодорожник» и Дома Ученых, билеты на концерты уже невозможно достать. При этом их стоимость превышает 7 тысяч рублей. Выступления запланированы на 14 и 15 декабря.

Ярослав Дронов приобрел популярность как исполнитель песен на патриотическую тематику. На данный момент самыми популярными из них являются «Встанем» и «Я — русский».

Напомним, что 4 ноября Шаман выступал на концерте 4 ноября с детским хором. В его составе было 26 школьников из Новосибирской области.

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#Новосибирск#Билеты#Концерт#Александр Ляхов#Шаман
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