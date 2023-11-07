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Published Сегодня, 06:14

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Updated Сегодня, 06:16

Концерт блогера Xolidayboy могут отменить в Новосибирске после вручения повестки

Концерт блогера Xolidayboy может сорваться в Новосибирске после вручения повестки

7 ноября 2023, 06:14
Фото: XOLIDAYBOY/ВК

Концерт блогера Xolidayboy могут отменить в Новосибирске после вручения повестки

Концерт тиктокера Xolidayboy в Новосибирске может быть сорван после получения им повестки.

Блогер Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) должен выступить с концертом в Новосибирске 25 ноября. Но у его поклонников возникли опасения, после того, как ему вручили повестку в аэропорту Севастополя — его родного города.

На сайте лофт-парка «Подземка» указана стоимость билетов от 1600 рублей. Изначально планировалось провести один сольный концерт, а также дополнительное выступление. В данный момент все билеты на сольный концерт уже проданы, остались только места на танцполе для дополнительного выступления.

Пока нет информации об отмене концерта в Новосибирске, но фанаты начали сомневаться, что мероприятие состоится после того, как рэперу вручили повестку.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Блогер#Концерт#Повестка#Эмилия Губарева#Рэп
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