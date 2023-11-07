Концерт блогера Xolidayboy может сорваться в Новосибирске после вручения повестки

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Блогер Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) должен выступить с концертом в Новосибирске 25 ноября. Но у его поклонников возникли опасения, после того, как ему вручили повестку в аэропорту Севастополя — его родного города.
На сайте лофт-парка «Подземка» указана стоимость билетов от 1600 рублей. Изначально планировалось провести один сольный концерт, а также дополнительное выступление. В данный момент все билеты на сольный концерт уже проданы, остались только места на танцполе для дополнительного выступления.
Пока нет информации об отмене концерта в Новосибирске, но фанаты начали сомневаться, что мероприятие состоится после того, как рэперу вручили повестку.