Умер жестоко избитый рэпер из Новосибирска Артем Гейко: кто такой, песни, смерть

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Артему было 25 лет. Он жил в Академгородке Новосибирска. Парень всегда был активным — занимался спортом и творчеством. Раньше он работал промышленным альпинистом и даже смог взобраться на Бугринский мост. Кроме этого, у него был свой небольшой бизнес по ремонту компьютеров.
Самым важным делом в его жизни стала музыка. Он неоднократно выигрывал рэп-батл «Слово» и уже в 17 лет записал свой первый альбом. Его друзья начали называть его «ТемойТемВременем», такой творческий псевдоним он выбрал для себя.
У него была большая цель — собрать полный зал СК «Олимпийский».
«Я с детства всегда думал, что доживу до взрослого возраста и обо мне будут все знать. Это даже не мечта. Я всегда знал, что прославлюсь», — говорил Артем Гейко в интервью «Сибкраю». — В 2017 году я записал свой первый альбом «Хип-Хапчик». Моя песня «Мастер и Маргарита», когда я еще был с нормальным голосом, занимала первые строчки в чартах России».
Артем сотрудничал с известными рэперами и даже был продюсером для Young Yammy. В 2022 году он выпустил альбом, а совсем недавно, 1 сентября, представил новый трек в стиле PHONK под названием «Дикие», который набрал тысячи прослушиваний. Также в его официальной группе появились видео, на которых он в начале октября выступил перед публикой в местном баре — его горячо приветствовали со сцены.
В марте 2019 года его жизнь разделилась на до и после. Однажды ночью Артем услышал крики под окном своего дома: незнакомые люди просили его выйти, требуя деньги. Рэпер им отказал в грубой форме. В ответ они выбили окно, по пытались вскрыть двери, — в итоге пробрались в жилище и напали на молодого человека.
Нападавшие нанесли музыканту множество ударов дубинкой. Избиение было настолько жестоким, что парень впал в кому. Две месяца он боролся за свою жизнь, находясь на грани смерти. Шансы на выживание были минимальными. Мать Артема даже бросила работу, чтобы быть всегда рядом с ним.
Врачи проводили несколько операций. Парень потерял почти 30 кг веса, у него образовались пролежни, а кости деформировались. Через два месяца Артем вернулся в сознание, но перед ним стояли годы реабилитации: снова обрести голос и встать на ноги.
Его признали инвалидом первой группы, но сам Артем не считал себя человеком с ограниченными возможностями. Новосибирец считал, что может вести самостоятельную жизнь и не имеет никаких проблем, а только временные сложности.
«У меня нет никаких проблем, у меня временные трудности. Я считаю себя человеком без ограниченных возможностей. Если я буду думать, что инвалид какой-то, то жизнь пойдет по наклонной. И, да, я во всем первый — даже инвалид первой группы», — говорил Артем в интервью.
Рэпер мыслил позитивно, на публике всегда казался жизнерадостным: позавидовать мог каждый. Он часто ходил на свидания, в 2022 году встречался с девушкой, с которой собирался вместе жить. На его странице в соцсети есть несколько групп по поиску работы, но в основном, все паблики были связаны с рэпом — мечтой Артема.
О том, что талантливый парень умер, стало известно 26 октября. На его странице сделали репост записи, в которой говорилось о смерти и прощании с Артемом.
«26 октября 2023 года ушел из жизни замечательный человек — Артем (ТемаТемВременем).
Прощание состоится 28 октября в 11:00 в прощальном зале по адресу: улица Арбузова 6А», — таким сообщением шокировалась публика.
Причины смерти официально не названы.