Умер жестоко избитый рэпер из Новосибирска Артем Гейко: кто такой, песни, смерть

Артем сотрудничал с известными рэперами и даже был продюсером для Young Yammy. В 2022 году он выпустил альбом, а совсем недавно, 1 сентября, представил новый трек в стиле PHONK под названием «Дикие», который набрал тысячи прослушиваний. Также в его официальной группе появились видео, на которых он в начале октября выступил перед публикой в местном баре — его горячо приветствовали со сцены.