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Молодой человек умер

Умер переживший жестокое нападение рэпер из Новосибирска Артем Гейко

27 октября 2023, 01:19
Фото: 1MI
Молодой человек умер
Рэпер и предприниматель Артем Гейко из Новосибирска, переживший жестокое нападение и потерявший способность говорить и ходить, умер; прощание с ним состоится 28 октября.

В Новосибирске скончался Артем Гейко — рэпер и предприниматель, который столкнулся с жестоким нападением. После этого он проходил долгий путь восстановления, чтобы снова научиться ходить. Кроме музыки, Артем также занимался бизнесом.

Прощание с ним состоится 28 октября в Академгородке.

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Артем родился и вырос в Новосибирске, в Академгородке. Он увлекался альпинизмом, был известен своим достижением — первым забрался на Бугринский мост. Также сибиряк увлекался рэп-музыкой, записывал свои песни и имел навыки в ремонте техники.

Весной 2019 года его сильно избили двое мужчин, после чего Артем оказался в коме. После пробуждения он не мог говорить и не реагировал на окружающее. Однако благодаря заботе своей матери, он начал постепенно восстанавливаться.

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