Умер переживший жестокое нападение рэпер из Новосибирска Артем Гейко

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В Новосибирске скончался Артем Гейко — рэпер и предприниматель, который столкнулся с жестоким нападением. После этого он проходил долгий путь восстановления, чтобы снова научиться ходить. Кроме музыки, Артем также занимался бизнесом.
Прощание с ним состоится 28 октября в Академгородке.
Артем родился и вырос в Новосибирске, в Академгородке. Он увлекался альпинизмом, был известен своим достижением — первым забрался на Бугринский мост. Также сибиряк увлекался рэп-музыкой, записывал свои песни и имел навыки в ремонте техники.
Весной 2019 года его сильно избили двое мужчин, после чего Артем оказался в коме. После пробуждения он не мог говорить и не реагировал на окружающее. Однако благодаря заботе своей матери, он начал постепенно восстанавливаться.