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Рэпера Гуфа в новосибирском аэропорту Толмачево охраняли от поклонников

23 июня 2023, 06:57
Фото: atas.info
Музыкант прилетел в Новосибирск
Знаменитый рэп-исполнитель Гуф неожиданно прилетел в Новосибирск. Его сопровождали охранники, а поклонники даже не смогли с ним сфотографироваться.

Алексея Долматова, также известного как «ГУФа», заметили в аэропорту Новосибирска. Как стало известно из ВК-группы «Новосибирск», рэпера сопровождала охрана. К музыканту подошли поклонники, но фото со звездой сделать им не удалось.

«В Толмачёва прилетел Гуф охраны как у президента пытался подойти сфотографироваться не подпустили», — делится автор поста.

На кадрах видно, что артист с кем-то обнимается при встрече. На плече у него черная спортивная сумка. Он улыбается и проходит вперед.

Для чего приехал Гуф в Новосибирск, неизвестно. На афише его концертов говорится, что 25 июня у него будет концерт в Казани.

Гуф в НовосибирскеГуф в Новосибирске
Гуф в Новосибирске
Фото: ВК-группа "Новосибирск"
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