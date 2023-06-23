Рэпера Гуфа в новосибирском аэропорту Толмачево охраняли от поклонников

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Алексея Долматова, также известного как «ГУФа», заметили в аэропорту Новосибирска. Как стало известно из ВК-группы «Новосибирск», рэпера сопровождала охрана. К музыканту подошли поклонники, но фото со звездой сделать им не удалось.
«В Толмачёва прилетел Гуф охраны как у президента пытался подойти сфотографироваться не подпустили», — делится автор поста.
На кадрах видно, что артист с кем-то обнимается при встрече. На плече у него черная спортивная сумка. Он улыбается и проходит вперед.
Для чего приехал Гуф в Новосибирск, неизвестно. На афише его концертов говорится, что 25 июня у него будет концерт в Казани.