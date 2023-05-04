Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Первенец в новой семье Павла Прилучного и Зепюр Брутян появился на свет 28 апреля 2023 года, об этом сообщила жена Павла, выложив у себя в блоге короткий видеоролик с совместных родов. Судя по цвету одеяла новорожденного, поклонники звезд поздравляли Павла и Зепюр с рождением сына.
Сегодня Павел выложил пост со словами благодарности жене, на руках у которой новорожденный малыш. Комната оформлена синими и голубыми шариками, а на заднем фоне видна надпись: «Wellcome, Mikael!».
Поклонники в комментариях гадают, как это понимать и как действительно будут звать мальчика — армянским именем Микаэл или русским Михаил. Большинство склоняются к первому варианту, потому что жена Павла армянка. Еще один вариант, который часто звучит комментариях — Микаэль.
Актер Павел Прилучный родился в Казахстане, в начале 90-х его семья переехала в Бердск, где и прошли детство и юность Павла. Он поступил в Новосибирское театральное училище, и еще продолжая учиться, начал играть в театре «Глобус».