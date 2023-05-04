Поклонники в комментариях гадают, как это понимать и как действительно будут звать мальчика — армянским именем Микаэл или русским Михаил. Большинство склоняются к первому варианту, потому что жена Павла армянка. Еще один вариант, который часто звучит комментариях — Микаэль.