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Стало известно имя сына Павла Прилучного в новой семье с Зепюр Брутян

4 мая 2023, 08:06
Фото: Аккаунт в Инстаграм (признан экстремистской организацией в РФ) Павла Прилучного
Wellcome, Mikael!

Прилучный раскрыл имя сына в новом браке с актрисой Зепюр Брутян

Павел Прилучный поздравил свою жену с рождением сына и раскрыл имя сына: «Любимая, спасибо за сына!!! Семья растет!», — написал он в запрещенной в России социальной сети.

Первенец в новой семье Павла Прилучного и Зепюр Брутян появился на свет 28 апреля 2023 года, об этом сообщила жена Павла, выложив у себя в блоге короткий видеоролик с совместных родов. Судя по цвету одеяла новорожденного, поклонники звезд поздравляли Павла и Зепюр с рождением сына.

Сегодня Павел выложил пост со словами благодарности жене, на руках у которой новорожденный малыш. Комната оформлена синими и голубыми шариками, а на заднем фоне видна надпись: «Wellcome, Mikael!».

Поклонники в комментариях гадают, как это понимать и как действительно будут звать мальчика — армянским именем Микаэл или русским Михаил. Большинство склоняются к первому варианту, потому что жена Павла армянка. Еще один вариант, который часто звучит комментариях — Микаэль.

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Актер Павел Прилучный родился в Казахстане, в начале 90-х его семья переехала в Бердск, где и прошли детство и юность Павла. Он поступил в Новосибирское театральное училище, и еще продолжая учиться, начал играть в театре «Глобус».

#Ольга Храмушкина#Дети#Актеры#Общество#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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